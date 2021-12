Dilma inicia campanha do 2º turno em Salvador

Salvador é palco da primeira agenda de campanha da presidente Dilma Rousseff (PT) nesta quinta-feira, 9. A escolha da capital é porque os petistas baianos querem impulsionar o eleitorado dela no Nordeste, região que o PT tradicionalmente é bem votado.

Na Bahia, por exemplo, Dilma recebeu 61% dos votos no primeiro turno, contra 18% de Aécio Neves (PSDB). O PT baiano pretende alcançar a margem de 70% de votos no Estado.

Pensando nisso, Dilma se reúne nesta quinta com prefeitos, vices, ex-prefeitos e deputados. O evento acontece às 9h30 no Museu do Ritmo, no Comércio.

No final da manhã, ela faz caminhada na Praça Irmã Dulce, no Largo de Roma, e segue até a Igreja do Senhor do Bonfim, onde "vai agradecer ao povo baiano e ao Senhor do Bonfim pelos votos", de acordo com o presidente estadual do PT e coordenador da campanha de Dilma na Bahia, Everaldo Anunciação.

Ela estará acompanhada do governador eleito Rui Costa (PT), do atual governador Jaques Wagner e do senador eleito Otto Alencar.

