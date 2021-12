Dilma inaugura obras na Bahia em clima eleitoral

Em visita ao nono estado só neste mês , a presidente Dilma Rousseff desembarca nesta terça-feira, 29, na Bahia para inaugurar 2.724 unidades do programa Minha Casa Minha Vida e entregar diplomas para 1.400 alunos do Pronatec.

O périplo presidencial começa em Feira de Santana, que ainda será palco da entrega de 228 máquinas do conjunto de ações de convivência com o semiárido batizado de Sertão Vivo.

Com tempo escasso para inaugurações - a lei eleitoral proíbe que candidatos compareçam a esse tipo de eventos a partir de 5 de julho -, Dilma aproveita os últimos momentos para colher os frutos dos programas federais implantados nos últimos anos.



Somente este mês, a presidente inaugurou presencialmente 6.590 unidades habitacionais no interior de São Paulo, no Rio de Janeiro, em Cuiabá, incluindo as casas do Minha Casa Minha Vida de Feira de Santana hoje e de Camaçari, cuja cerimônia acontece nesta quarta, 30.



A justificativa para o momento de entrega das casas é internalizada pelo Ministério das Cidades, responsável pela execução do programa. De acordo com Rui Pires, especialista em infraestrutura da pasta, "muitos empreendimentos que estão sendo entregues agora foram contratados na primeira fase do programa".



Ou seja, os resultados pré-eleitorais de 2010, quando o Minha Casa Minha Vida foi lançado, começam a aparecer às vésperas da eleição de 2014.



A série de benefícios que serão apresentados por Dilma incluem investimentos de R$ 442,8 milhões do programa cisternas, via Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza. O montante permite a implantação de mais de 36 mil cisternas em áreas atingidas pela estiagem.



Conta-gotas



As ações para enfrentamento da estiagem prolongada dos últimos anos englobam também a entrega de 41 motoniveladoras, 76 caminhões caçamba e 111 pás-carregadeiras a prefeitos de 190 municípios baianos.



Segundo Welliton Rezende, delegado do Ministério do Desenvolvimento Agrário na Bahia, os equipamentos compõem um investimento de R$ 67,8 milhões que não cessam com a entrega das máquinas pela presidente Dilma em Feira de Santana.



"Temos ainda a previsão de entregar 60 máquinas em maio e, possivelmente em junho, as 31 restantes para atingir a meta estabelecida pelo ministério", afirmou Rezende. De acordo com o representante da pasta, os equipamentos devem ser utilizados para projetos que facilitem o acesso à zonas rurais, o escoamento da produção de pequenos produtores rurais e ainda a manutenção de crianças na escola.

adblock ativo