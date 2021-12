Dilma fica com Wagner e retira apoio a Geddel

Na rápida e não programada visita feita ontem a Salvador, a candidata petista à Presidência da República, Dilma Rousseff, pôs abaixo o duplo palanque na campanha da Bahia. Ela definiu seu apoio ao candidato do PT ao governo Jaques Wagner, deixando o candidato Geddel Vieira Lima (PMDB) a ver navios.

Dilma justificou sua opção com o fato de o peemedebista estar numa situação ruim nas pesquisas na corrida pela sucessão estadual.

“Agora, nesse exato instante, eu tenho um apoio claro para o governador Jaques Wagner. O Geddel, pelas pesquisas, não está bem situado, tudo indica que a disputa é entre os dois primeiros (Wagner e Paulo Souto – DEM), por isso, eu tenho um candidato: Jaques Wagner”, declarou pouco antes de filmar cenas para o seu programa eleitoral no Largo do Farol da Barra, no final da tarde de terça-feira, 21.



Reação - Geddel se disse surpreso com a nova postura da petista. “A Dilma que eu conheci e apoiei quando José Serra estava com mais de 40% das intenções de voto nas pesquisas era uma pessoa muito firme, inclusive porque veio à minha convenção e concordou com o acordo das direções nacionais do PT e PMDB nos estados (duplo palanque). Se mudou de posição, cabe a ela responder”, comentou, assinalando que vai continuar honrando o acordo.



“Quero legar aos meus filhos o respeito à lealdade”, alfinetou, ponderando que “entende” as “pressões emocionais que ela e o presidente Lula” estão passando nesse momento (para apoiar Wagner), e aproveitou para atacar o adversário, que precisaria “cada vez mais de um socorrozinho”.



Geddel disse que, se for eleito e Dilma também, não haverá qualquer constrangimento na relação dos dois. “Da minha parte, a parceria com o governo Lula e ela é sólida”.



Montesquieu - Em rápida entrevista, Dilma Rousseff receitou o fortalecimento das instituições como remédio para combater problemas de ordem ética denunciados na gestão da ex-ocupante da Casa Civil Erenice Guerra.



Citando o filosofo francês Charles de Montesquieu, declarou: “Montesquieu dizia que não se pode apostar na virtude dos homens e das mulheres, porque são falhos, você tem que apostar nas virtudes das instituições, sem reforçar as instituições, sem mecanismos de controle cada vez mais rigorosos, você terá sem o risco de ocorrer esses episódio”.



Repetiu que nada foi provado contra Erenice: “Antes de qualquer coisa, a gente tem que aprender que é necessário investigar rigorosamente doa em quem doer e só aí condenar. Condenar antecipadamente não dá certo”.

adblock ativo