Dilma faz apelo para que militância vá para as ruas nos últimos dias de campanha

Brasília - Após a indicação da possibilidade de um segundo turno nas eleições presidenciais, apontada pela pesquisa Datafolha divulgada hoje (28), a candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, fez um apelo à militância de sua campanha para que busque votos. Na pesquisa, Dilma aparece com 46% das intenções de voto, seguida pelo tucano José Serra, com 28%. A pesquisa apontou ainda um crescimento grande da candidata verde, Marina Silva (PV), que apareceu com 14% das intenções de voto.



“Estamos em um momento das eleições em que é normal que haja subidas e descidas. Temos que aguardar o que vai acontecer daqui para frente, mas o que eu queria fazer nesse momento é um apelo para minha militância, para não esmorecer, ir para as ruas, disputar voto a voto”, disse a candidata ao fazer campanha na rodoviária de Brasília ao lado de políticos locais.



Dilma se preocupou ainda em dar um conselho para que a militância não aceite provocações. “Peço três coisas: serenidade, determinação e muito amor do coração”, disse a candidata. “Temos que continuar tendo uma atitude serena em todo processo eleitoral, manter o nível, não brigar, não ter baixaria”, disse Dilma.



A candidata também negou que sua campanha tenha se precipitado em confiar na vitória em primeiro turno. “Não houve precipitação. Ninguém hoje tem como antecipar nada. Para saber isso [se terá ou não segundo turno] só fazendo eleições. É por isso que não pode subir no salto alto. É por isso que não pode achar que já ganhou.”



Quanto ao desempenho de Marina Silva nas pesquisas eleitorais a poucos dias do pleito, Dilma disse que considera esse crescimento “normal”. “Dei para achar tudo normal. Não acho que a gente está em condições de dizer o que vai acontecer”, disse a candidata que não se arriscou em dizer quem ela poderá enfrentar no segundo turno. “Só se eu fosse completamente louca para responder a uma pergunta dessas”, disse Dilma.

