Dilma e Serra divergem sobre as propostas de reforma política

Embora apresentem propostas semelhantes em diversos temas, os antagonismos entre Dilma Roussef (PT) e José Serra (PSDB) se acentuam quando é abordada a polêmica reforma política. O assunto, considerado de elevada importância dentro do meio político, foi pouco tratado pelos candidatos, mas, nos momentos em que eles foram questionados, apresentaram posições diferentes sobre a reforma – embora ambos tenham se colocado a favor.



O tema não é novo. Desde o governo de Fernando Henrique Cardoso discute-se a importância de uma reforma que diminua custos das campanhas eleitorais e fortaleça os partidos. Tanto petistas como tucanos já se mostraram favoráveis ao tema, mas nunca houve consenso para que avançasse na agenda do Congresso Nacional. Cientistas políticos concordam que a reforma política continuará na agenda dos deputados e senadores no próximo ano. “É um problema complexo que merecia estar sendo mais discutido na campanha eleitoral”, pondera Paulo Fábio, cientista político da Ufba.

O próprio presidente Lula já disse que, ao sair do cargo, vai tentar incentivar a realização da reforma.

As duas grandes mudanças seriam o financiamento público de campanha e a extinção da votação proporcional para deputados, substituindo-a pelo voto em lista ou pelo voto de distrito.



A responsabilidade maior para a aprovação desta reforma é do Congresso, mas opróximo presidente pode se engajar e pedir aos seus aliados que coloquem o assunto em pauta, além de poder até mesmo criar sua proposta.



Custos - O financiamento público tem os objetivos de reduzir os custos das campanhas eleitorais e coibir algumas práticas de corrupção que têm origem no sistema de doações eleitorais por empresas privadas.

“Esta é uma proposta que tem cada vez mais apoio da classe política, porque eles percebem que as campanhas estão ficando muito caras. E se não acaba com acorrupção, diminuiria bastante, porque qualquer doação seria ilegal, então fica mais fácil fiscalizar”, avalia o cientista político Joviniano Neto, também professor da Ufba.



Os entraves residem no segundo ponto: o voto em lista ou voto distrital. A primeira opção estabelece o voto apenas no partido, o qual determinaria previamente uma lista ordenada com os candidatos a deputado. A depender da votação que a legenda receba, vão sendo eleitos os primeiros nomes da lista. “O problema é que essa hipótese dá uma força muito grande aos diretores dos partidos e às suas burocracias. É difícil os deputados aprovarem. Se eles brigam com as direções partidárias, podem ser colocados no final da lista e não serão eleitos”, analisa Joviniano.



Já o voto distrital divide os estados em distritos, nos quais seria eleito apenas um candidato para representar cada local. “Isso tende a reduzir a quantidade de partidos com representação no Congresso, porque é difícil conseguir maioria em um distrito para emplacar seu candidato”, diz Joviniano.

*Colaborou Vitor Rocha, do A TARDE

