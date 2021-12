Dilma e Serra confrontam-se 24 vezes no primeiro debate

Larissa Oliveira, do A Tarde On Line

Educação, saúde e segurança foi o tema da primeira pergunta feita aos presidenciáveis Dilma Rousseff (PT), José Serra (PSDB), Marina Silva (PV) e Plínio de Arruda Sampaio (PSOL) que participaram, nesta quinta-feira, 05, do debate da TV Bandeirantes. Como resposta, apenas Marina Silva disse que pretende priorizar a educação, enquanto os outros candidatos consideraram que os três temas devem ser tratados simultaneamente.

Dilma X Serra - Sem ofensas pessoais ou direitos de resposta, Serra e Dilma chegaram a se confrontar 24 vezes ao longo do debate. Logo no primeiro bloco, Dilma questionou o que o candidato tucano faria para manter os altos índices de geração de emprego conquistados pelo governo atual, ao contrário do governo de Fernando Henrique Cardoso.

Ao responder, Serra disse que não poderia ficar com o “olho no retrovisor”, já que as circunstâncias econômicas eram outras. Ele aproveitou para tecer críticas a estrutura das estradas e dos portos. Na réplica, a candidata petista mencionou os investimentos do governo na infraestrutura. Ao fazer sua tréplica, Serra destacou a condição do porto de Salvador: “Eu sugiro que a senhora vá a Salvador ver o estado de congestionamento do porto”.

Ousadia – Mais crítico que os outros candidatos, Plínio de Arruda se mostrou mais disposto ao confronto e acabou roubando a atenção com declarações ousadas. No primeiro bloco, afirmou que as respostas estavam muito convergentes e que lançaria divergências. Em seguida, questionou Dilma Rousseff sobre a delimitação agrária, a anistia aos desmatadores e redução da jornada de trabalho.

No segundo, se disse discriminado. “Se Serra e Dilma vão fazer um blocão, eu vou fazer bloquinho com Marina”. Enquanto José Serra insistia no tema saúde — ele chegou a afirmar que o governo Lula discriminou as APAEs — o candidato do PSOL disparou: “Estão vendo por que chamam o Serra de hipocondríaco? Ele só fala de saúde!”.

Enquanto José Serra preferiu tecer críticas ao governo Lula, Dilma procurou defender as ações do governo — mesmo citando o nome do presidente apenas três vezes —, e Plínio se mostrou como opção alternativa para o eleitorado, Marina Silva se centrou em temas como meio ambiente e educação.

Com uma atuação mais tímida que a dos outros candidatos, Marina também foi alvo de Plínio, que a classificou como “ecocapitalista”.

Temas como legalização do aborto e descriminalização das drogas não chegaram a ser discutidos.

O próximo debate entre os presidenciáveis na TV será exibido pela Record no dia 26/9.

