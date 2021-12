Dilma é quem mais desperta acirramento de eleitores

Para uns, ela é competente, trabalhadora e inteligente. Para outros, ela não é confiável, não cumpre o que promete e é corrupta. Entre os eleitores de Dilma Rousseff (PT) e os de seus adversários há visões diametralmente opostas sobre a presidente. O mesmo grau de acirramento não se verifica em relação aos demais candidatos.

Ao realizar sua mais recente pesquisa, o Ibope apresentou aos eleitores uma lista de características positivas e negativas e perguntou quais delas descreveriam seu candidato ou candidata. Cada entrevistado pôde citar até três características.

Entre os que votam em Dilma, a maior parte destacou sua competência (47%). Para 37%, ela é inteligente, e para 35%, trabalhadora. Na parcela do eleitorado que vota nos principais adversários da presidente, existe alto grau de desconfiança em relação à petista. Nada menos que 57% afirmam que a presidente não é confiável.

Qualidades

No caso de Aécio Neves (PSDB), chama a atenção, entre os eleitores de seus adversários, a alta taxa dos que não apontam ao menos uma de três características do candidato: 67%. Em segundo lugar no ranking das citações está, paradoxalmente, uma característica positiva: 38% o consideram inteligente.

Os eleitores de adversários de Marina Silva (PSB) a consideram despreparada (37%) e fraca (36%), mas também inteligente (34%) e trabalhadora (33%). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

