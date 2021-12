Dilma e Lula participam hoje da convenção da candidatura de Rui

O candidato do PT ao governo estadual, deputado Rui Costa, conseguiu reunir as principais estrelas do partido, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a presidente Dilma Rousseff, além do governador Jaques Wagner, na festa marcada para a manhã desta sexta-feira, 27, no Parque de Exposições da Bahia para comemorar a homologação do seu nome na convenção petista.



O local foi escolhido porque o PT quer mostrar a dimensão da candidatura que vai tentar manter a hegemonia do partido no estado, que administra desde 2006.

Os organizadores esperam a presença de dez mil pessoas, grande parte oriunda dos municípios do interior. Além do PT, estarão presentes parlamentares, prefeitos e lideranças dos outros seis partidos que integram a coligação petista. Rui encabeça a chapa que tem ainda o candidato a vice, deputado João Leão (PP), e o candidato ao Senado Otto Alencar (PSD).



"Mais barato"



A festa será realizada num galpão coberto do Parque de Exposições. O evento político está marcado para começar às 9 horas, mas as estrelas devem começar a discursar por volta das 10 horas.



Os organizadores esperam que não haja muito atraso na programação devido aos outros compromissos de Lula e Dilma no dia de hoje. À tarde Lula estará na convenção do PT em Mato Grosso, e Dilma, na convenção nacional do PCdoB em Brasília.



Everaldo Anunciação, presidente estadual do PT, disse que o partido vai arcar com todas as despesas do evento e, mesmo sem revelar o valor, brincou. "Com certeza vai ser bem mais barato que a convenção que realizaram no Espaço Unique", disse, numa alusão à festa da chapa oposicionista do DEM, PMDB e PSDB.



De graça



Anunciação informou que as principais despesas foram com a estrutura do palco, sonorização e banheiros químicos. O uso do Parque de Exposições saiu de graça para o PT, o que, segundo ele, está amparado na legislação. "Todo espaço público pode ser requisitado pelos partidos para realizar eventos, contanto que se assine um contrato se responsabilizando por eventuais danos causados no local, o que foi feito", disse.



Em relação às despesas com o transporte de militantes do partido do interior ou da capital, afirmou que cada diretório será responsável por seu grupo.



Em encontro realizado com jornalistas na quarta-feira, o candidato Rui Costa, além de comparar na campanha os governos petistas com as gestões do seu principal adversário, o ex-governador Paulo Souto (DEM), mostrou-se provocativo em relação às convenções. Disse que a sua será bem maior e por essa razão teve que escolher um espaço amplo. Ao passo que a chapa da oposição fez a convenção num local com capacidade para 1.200 pessoas.

