Dilma diz que uso de Collor contra ela é "mecanismo escuso"

Brasília - Ao comentar neste domingo, 05, as críticas ao apoio do ex-presidente Fernando Collor de Mello (PTB), a candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, afirmou que o seu principal adversário na disputa presidencial, José Serra (PSDB), usa de "mecanismos escusos" na campanha eleitoral.



"Eu entendo democraticamente essa situação e sei que ela vai ser explorada pelo meu adversário", afirmou a jornalistas em seu estúdio de gravação.



"É público e notório que eu tenho uma trajetória de vida um pouco diferente da trajetória do presidente Collor", completou a candidata, lembrando que em Alagoas, o palanque governista é dividido entre Collor e Ronaldo Lessa (PDT).



Serra usou em programa de TV recente imagens de um comício em Alagoas no qual Collor manifesta apoio a Dilma Rousseff.

A campanha oposicionista também tem associado a violação do sigilo fiscal de Verônica Serra, filha do candidato tucano, a um episódio da campanha eleitoral de 1989, quando Collor usou contra o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva episódio envolvendo sua filha.



Questionada sobre as violações de sigilo fiscal envolvendo tucanos, Dilma voltou a defender que não há objetivo eleitoral no episódio, por terem ocorrido no ano passado, fora da época de eleições.



"Eu não era candidata, não era pré-candidata, não tinha pré-candidatura nem candidatura", disse.



Ela defendeu uma investigação "até o último minuto, até a última vírgula". A oposição acusa a Receita Federal de fazer uma "operação abafa" com o objetivo de preservar a candidatura da petista. "Eu acho que é fundamental que a Receita Federal aprimore seus controles. Não acho que a gente pode conviver com naturalidade com vazamento de sigilo", disse.



Dilma lamentou que a sua participação no desfile de 7 de setembro, ao lado do presidente Lula, poderia criar uma "situação um pouco complicada" em que seus adversários poderiam dizer que ela estaria "aproveitando o desfile" para fazer campanha.



