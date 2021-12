Dilma diz que pretende ampliar linha de crédito do BNDES para cultura

A candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, afirmou neste domingo, 26, que pretende ampliar a linha de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para abrir mais espaços culturais pelo país, principalmente salas de cinema. “Isso significa que a população brasileira tem o direito de ter acesso ao cinema, ao teatro, a bibliotecas e a todos os espetáculos de ópera clássica até as manifestações diversas dessa riqueza cultural imensa que nós temos”, disse.

