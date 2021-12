Dilma diz que política para setor é legado de seu governo

A presidente Dilma Roussef queixou-se do pouco tempo, dizendo que tinha que mostrar não apenas o que quer fazer, mas defender o que já fez. Ela afirmou que um dos legados de seu governo é a existência de uma política industrial, numa menção indireta a Aécio Neves, que criticou a política federal no setor.



"Muitos acreditam que a política industrial é um equívoco, mas na crise a indústria é quem mais sofre", disse. A presidente tentou convencer a plateia de que o cenário econômico seria muito pior sem as medidas adotadas por ela.



"Nós desorganizamos a economia? Não tomamos três empréstimos no FMI (Fundo Monetário Internacional)", afirmou, lembrando episódios dos governos de FHC.



Goleada



Ao responder a uma brincadeira a respeito da goleada que a seleção brasileira sofreu diante da Alemanha em Minas Gerais, Neves falou das expectativas para a economia brasileira este ano.



"É claro que sofri com os 7 a 1, até porque aconteceu em minha terra, mas o 7 a 1 que está se desenhando é o que mais vai me fazer sofrer. O Brasil caminha para 7% de

inflação e 1% de crescimento", lamentou.



Aécio atribuiu à presidente Dilma o "desmonte da estrutura econômica brasileira, que segundo ele foi feita por Fernando Henrique (PSDB) e "humildemente mantida" pelo ex-presidente Lula. Ele disse que o cenário internacional não seria suficiente para explicar o momento do Brasil. "São frutos de decisões erradas do governo".



