Dilma diz que Aécio não sentará na cadeira de presidente

A presidente Dilma Rousseff (PT) "lembrou" de Aécio Neves (PSDB) na saída do debate realizado com os presidenciáveis nesta segunda-feira, 1º. O tucano foi "ignorado" pela petista e por Marina Silva (PSB), que polarizaram o evento.

Mas ao deixar o estúdio do SBT, a presidente se dirigiu ao adversário: "Você está querendo sentar na minha cadeira, né Aécio? Mas não vai sentar não", disse, de acordo com a coluna Poder do jornal Folha de S. Paulo.

Desde a entrada de Marina na corrida presidencial, o tucano está em terceiro lugar nas pesquisas de intenção de voto e tem visto diminuir sua chance de chegar ao segundo turno.



Durante o debate, com semblante sério, o tucano demonstrava o desconforto com a situação (de ficar em terceiro plano). Ele, que quer recuperar destaque na disputa presidencial, aproveitou o espaço para questionar Dilma e se referiu a ex-senadora apenas nas considerações finais . Ao deixar o debate, ele justificou que as regras do debate impediram que ele fizesse perguntas para Marina.

Já a presidente reclamou do tucano ter poupado Marina, alegando que ele "veio para cima de mim". Dilma também criticou a candidato do PSB. "Quando se quer ser presidente, você não resolve os problemas com discurso, com conversa, na mágica".

adblock ativo