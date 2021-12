Dilma divulga manifesto para acalmar povo de Deus

Agência Estado

Vedete da campanha do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, em 2002, a "Carta ao Povo Brasileiro", feita sob medida para acalmar o mercado, ficou para trás. De olho no voto de católicos e evangélicos, a candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, escreveu agora um manifesto intitulado "Carta ao Povo de Deus", no qual defende a família e promete não espichar a polêmica sobre aborto e união civil entre homossexuais.

"Cabe ao Congresso Nacional a função básica de encontrar o ponto de equilíbrio nas posições que envolvam valores éticos e fundamentais, muitas vezes contraditórios, como aborto, formação familiar, uniões estáveis e outros temas relevantes, tanto para as minorias como para toda sociedade brasileira", diz a carta assinada por Dilma.



No último parágrafo do manifesto, que será distribuído em seu comitê, a petista pede "oração" e "voto" para ter a "oportunidade" de continuar o projeto de Lula. Em tom pontuado por expressões de fé e esperança, Dilma diz que programas como o Bolsa-Família e o Minha Casa Minha Vida resgatam valores da cidadania e a "semente do Evangelho".



Disposta a cativar todas as denominações cristãs, ela observa que a miséria e as distorções sociais têm "o dedo imperfeito do homem, e não o desígnio de um Deus perfeito". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

