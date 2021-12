Dilma destaca investimentos do PT no Nordeste

A presidente Dilma Rousseff (PT), que quer ampliar a votação no Nordeste, onde venceu em todos os Estados, destacou nesta quinta-feira, 9, os investimentos feitos por seu governo na região. "Temos compromisso tanto com a Bahia, quanto com o Nordeste. (A região) precisava de oportunidade e nós investimos em infra-estrutura", disse durante entrevista a rádio Metrópole, citando obras que tiveram recursos federais na Bahia, como o metrô de Salvador, Via Expressa e Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol).

A petista disse que pretende ampliar os investimentos no Nordeste, principalmente enfrentando a seca, um dos principais problemas da região. Dilma também destacou a intenção de melhorar o transporte no Nordeste, o que deve impulsionar a economia dessa região, já que facilitaria a circulação de produtos.

Dilma, que cumpre seu primeiro compromisso de campanha no segundo turno da eleição em Salvador, disse que veio agradecer pelos votos na Bahia, onde ela conquistou 61% do eleitorado. "Na eleição de 2010, a Bahia já me deu uma votação maravilhosa e agora se repete. Foi uma das melhores do Brasil. Como estou no segundo turno, quero pedir mais (votos)", disse a petista, que quer alcançar a marca de 70% dos eleitores baianos.

Como forma de agradecimento, Dilma faz caminhada na Praça Irmã Dulce, no Largo de Roma, e segue até a Igreja do Senhor do Bonfim, onde vai agardecer pelos votos no mais famoso centro de devoção popular do Estado.

Como uma forma de se aproximar ainda mais dos baianos, Dilma disse, brincando, que gostaria de integrar o grupo Olodum. "Depois de deixar de ser presidente, vou ver se consigo um espaço para tocar no Olodum. Eu acho o Olodum uma das manifestações que diz respeito a toda formação baiana e ganhou uma projeção, apesar dos governos. A mim me encanta muito".

