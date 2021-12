Dilma defende punição a partir de comprovação das denúncias

Questionada sobre o suposto esquema de desvios de dinheiro do Fundo de Combate à Pobreza pela ONG Instituto Brasil para abastecer campanhas do PT na Bahia, a presidente Dilma Rousseff, que participa de evento de campanha no município de Feira de Santana, disse que as denúncias devem ser investigadas e os responsáveis punidos desde que existam provas.

"Todas as respostas já foram dadas. As denúncias existem para serem investigadas e os responsáveis punidos. Mas as pessoas têm dierito á defesa. É fundamental ter provas. Caso contrário se mistura quem é honesto e quem não é", afirmou a presidente pouco antes de dar início a uma carreata que percorreu o centro do município baiano, segundo maior colégio eleitoral do estado.

No último sábado a revista Veja publicou reportagem na qual a presidente da ONG, Dalva Sele, afirmava que membros do PT - Rui Costa, candidato ao governo do estado, o senador Walter Pinheiro e o deputado federal, ex-ministro de Dilma, Afonso Florence - teriam sido beneficiados com o suposto esquema de desvios de verba pública destinadas a construção de casas populares.

Dilma chegou acompanhada do governador Jaques Wagner (PT), do candidato ao governo Rui Costa (PT), do vice-governador e candidato ao senado, Otto Alencar (PSD) e do canddiato a vice, deputado federal João Leão (PP). Nesse momento o grupo realiza comício numa praça da cidade.

