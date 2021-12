Dilma defende "parceiros confiáveis" e cita erros da oposição

Brasília - Cercada de aliados regionais do Distrito Federal e de Goiás, a candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, alertou os eleitores para a importância de uma bancada governista forte no Congresso Nacional.



O alerta foi feito em comício realizado na segunda-feira, 06, em Valparaíso de Goiás, cidade próxima a Brasília, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de ministros do governo, além de candidatos e lideranças regionais.



Em tom quase didático, Dilma explicou que é importante eleger "parceiros confiáveis" no Congresso a fim de facilitar a aprovação de leis "que beneficiam a população", de interesse do país e dos Estados.



A candidata citou as dificuldades enfrentadas pelo governo Lula para aprovar as leis que criaram os projetos governamentais que ela em sua campanha, como o ProUni, o Bolsa Família e o Luz para Todos.



A receita para garantir êxito na aprovação de interesses do governo também foi lembrada pelo presidente Lula em seu discurso, seguinte ao da candidata petista. "Se a gente fizer isso o jogo vai ficar mais fácil", afirmou Lula.

O caso emblemático de Goiás, cuja bancada no Senado é formada apenas por senadores do DEM e do PSDB, foi lembrado tanto por Dilma quanto por Lula.



A candidata não poupou críticas ao seu principal adversário, o presidenciável tucano, José Serra, e elencou erros da oposição durante o governo do presidente Lula e no curso da campanha eleitoral deste ano.



"O medo agora é de a mulher dar certo", ironizou Dilma, ao afirmar que um metalúrgico foi "um grande governante" e rememorar especulações acerca da capacidade de Lula de governar ao tomar posse em 2003.



"Eles são sempre contra alguma coisa, mas tem um problema, além de subestimar o povo brasileiro, eles esquecem que contra fatos não há argumentos", alfinetou Dilma.



Lula provocou a campanha do adversário tucano, afirmando que Serra sequer faz comícios, e voltou a ironizar o uso de sua imagem no programa de TV da oposição.



O presidente afirmou que Serra está se comportando como "aquela biruta de aeroporto de avião" durante a corrida eleitoral.



Lula também atacou a oposição e voltou a citar a derrota governista na derrubada da CPMF, em 2007, como uma das formas de vingança dos oposicionistas.



"Eu não quero que a Dilma tenha o ódio que tiveram comigo", disse.



Peça fundamental para a construção de apoios e alianças à campanha governista, o presidente do PMDB e candidato a vice, Michel Temer, comparou em breve discurso as biografias de Lula e Dilma.



"Se a Dilma fez a democracia política no país, o presidente Lula fez a democracia social", elogiou Temer.



Dilma, que lidera as pesquisas de intenção de voto, tem sido atacada pela oposição devido às denúncias de quebra de sigilo fiscal de pessoas ligadas ao PSDB, entre elas o vice-presidente do partido, Eduardo Jorge Caldas Pereira, e a filha do candidato tucano, Verônica Serra.



