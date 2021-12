Dilma defende investimentos sociais e de mobilidade na Bahia

A presidente Dilma Rousseff, que disputa a reeleição, defende a continuidade de políticas sociais de distribuição de renda e investimentos em mobilidade urbana na Bahia. "O Estado precisa continuar tendo esse suporte do governo federal para aprofundar a política de distruição de renda, com o Bolsa Família e políticas na área de seca. Precisamos também ampliar o número de empregos na Bahia, localizando novas estruturas produtivas", disse a petista nesta quinta-feira, 31, durante entrevista à rádio Metrópole.

Dilma Rousseff também defende a melhoria do transporte público em cidades como Salvador, Feira de Santana e Vitória da Conquista. Na capital baiana, ela cita a situação do metrô, que ela se comprometeu, caso eleita, em ampliar com celeridade a linha 1 e construir a linha 2. "Essa questão da mobilidade é essencial. Quero construir o VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) e ampliar todos os outros recursos que fazem com que a Bahia tenha um transporte urbano de qualidade".

Para impulsionar a logística no estado, a presidente disse que pretende construir rodovias com recursos próprios em regiões que não puderam ser realizadas por concessão, já que o valor do pedágio ficaria muito alto.

Pessimismo

Durante a entrevista, a presidente reclamou do discurso pessimista que vem enfrentando na sua gestão. Citou diversas situações em que opositores apostaram no fracasso do seu governo (realização da Copa, racionamento de energia e crise cambial) e que depois as previsões negativas não se confirmaram.

"Há hoje de forma deliberada um processo de criação de expectativas negativas extremamente nociva ao país. Esse pessimismo tem componente eleitoral, já que querem criar um clima de instabilidade. Mas é um absurdo".

Dilma Rousseff também se comprometeu a defender a reforma política, mesmo que não seja reeleita. "Assim que essa eleição for concluída, independente do resultado, estou comprometida com a realização de um plebiscito para realizar a reforma política". Ela diz que já tentou iniciar o processo, mas esbarrou em conflitos de interesse.

A presidente acredita que a reforma, que ela considera necessária, deve ter participação popular para ter legitimidade. "Só sai se tiver manifestação da população. Mas não pode demorar muito, porque é algo que é necessário".

adblock ativo