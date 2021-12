Dilma defende apuração drástica de quebra do sigilo em entrevista ao SBT

A candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff defendeu a apuração “drástica” da quebra de sigilo fiscal de Verônica Serra, durante entrevista ao SBT Brasil, nesta quarta-feira, 1º de setembro. Com o argumento de que não era candidata quando o vazamento dos dados aconteceu, a petista classificou como “levianas” e sem “fundamentos” as acusações do adversário José Serra (PSDB) de que o PT seria o mandante do ato criminoso.



“Não entendo as razões que levam o candidato da oposição a levar contra minha campanha uma acusação tão leviana, que não tem provas, nem fundamentos”, defendeu-se. O âncora Carlos Nascimento pressionou a candidata com o assunto durante todo o segundo bloco da entrevista. “A desconfiança de seus adversários tem precedentes”, disse ao se referir à compra de um dossiê contra o PSDB pela campanha petista em 2006.



Tensa, Dilma afirmou que não iria levantar acusações contra o partido adversário e citou o vazamento da dívida dos deputados federais com o Banco do Brasil nas vésperas da votação da emenda da reeleição de Fernando Henrique Cardoso. “A maior interessada nessa apuração sou eu”, destacou.



Mensalão - Os âncoras Carlos Nascimento e Karyn Bravo também apertaram a candidata com perguntas sobre a possível participação no governo de políticos envolvidos no escândalo do mensalão. Ao ser questionada de forma específica sobre Antônio Palocci e José Dirceu, Dilma afirmou que possui “alta consideração” ao ex-ministro da Fazenda. “Palocci integra a minha coordenação de campanha. Considero ele como um dos políticos e técnicos mais talentosos”, elogiou. Em seguida, a petista rebateu as acusações de que já esteja discutindo composição de governo. “Não discuto composição do governo antes de ganhar a eleição. Seria um desrespeito com o povo”, pontuou.

