A presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT, mostrou desenvoltura ao ensaiar alguns passinhos de funk durante um encontro com representantes de movimentos da juventude em Belo Horizonte, Minas Gerais. O evento foi neste sábado, 13.

A dancinha ocorreu quando um grupo de jovens apresentou uma coreografia da música chamada de "batalha do passinho" no Marco Zero da Lagoa da Pampulha. Nesta hora, após ser incentivada pelos dançarinos, Dilma arriscou alguns passos.

Em seguida, a candidata falou sobre a aprovação do Marco Civil da Internet, entre outros aspectos do seu governo.

Dilma dança funk em evento em Minas Gerais; veja vídeo

