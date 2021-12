Dilma cumpre agenda em Salvador embalada pela militância

Em meio aos apelos de militantes para fazer fotos e dar abraços, a presidente Dilma Rousseff (PT), candidata à reeleição, cumpriu agenda na manhã desta quinta-feira, 9, em Salvador.

Depois de entrevista a rádios locais, Dilma seguiu para o Museu do Ritmo, no bairro do Comércio, onde participou de um encontro com prefeitos e outras lideranças.

Em seguida, Dilma foi para o Largo de Roma e chegou a entrar no santuário dedicado a Irmã Dulce. Para chegar à igreja do Bonfim, a presidente usou um carro aberto, ao lado do governador Jaques Wagner; do governador eleito Rui Costa, ambos do PT; e Otto Alencar (PSD), senador eleito da chapa petista. O uso do carro pelo grupo alterou o modelo de caminhada que se esperava.

Na mais famosa igreja da Bahia, Dilma ficou um instante diante do altar e depois foi até a Sala dos Milagres acompanhada por Wagner, pela primeira dama, Fátima Mendonça e Rui Costa. A expectativa do PT baiano é aumentar a votação de Dilma no Estado em 10%. No primeiro turno ela obteve 61% dos votos válidos contra 18,38% de Marina Silva (PSB) e 18,27% de Aécio Neves (PSDB) com quem disputa o segundo turno.

