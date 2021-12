Dilma: "chegou a hora de uma mulher comandar o País"

A candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, afirmou neste domingo, 13, que "chegou a hora de uma mulher comandar o País". Em votação simbólica, os petistas aprovaram neste domingo durante a convenção nacional do PT, em Brasília, a formalização da canditatura de Dilma Rousseff (PT) à Presidência da República e a indicação do deputado Michel Temer (PMDB-SP) para vice na chapa.



Durante evento que oficializou a ex-ministra-chefe da Casa Civil como candidata do partido para a sucessão de Luiz Inácio Lula da Silva, ela afirmou que, "para ampliar e aprofundar o olhar de Lula, ninguém melhor que uma mulher na Presidência da República". Sob clima de festa e homenagem às mulheres, Dilma foi aplaudida pelos presentes.

Pouco antes, Lula fez duras críticas à oposição. O presidente disse que "o bicho vai pegar" e que "as possibilidades de ganhar as eleições são totais, quase absolutas". O palco da Convenção Nacional do PT neste domingo, em Brasília, foi estrategicamente ocupado por mulheres. Cerca de 1,5 mil militantes compareceram ao encontro.



No discurso, Lula ressaltou as habilidades de Dilma e sua capacidade em administrar. “Ficarei muito feliz de poder entregar a faixa presidencial para uma mulher. Eleger a Dilma significa que é possível dar continuidade às coisas que fizemos neste país”, disse o presidente.



Além do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, estiveram presentes também no palanque a primeira-dama, Marisa Letícia da Silva; o vice-presidente José Alencar; o deputado Michel Temer; o presidente nacional do PCdoB, Renato Rabelo; o ex-ministro dos Transportes Alfredo Nascimento (PR); o presidente nacional do PT, José Eduardo Dutra; o governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PE) e o presidente interino do PDT, Manoel Dias.



A Convenção Nacional do PT completa a agenda de encontros partidários neste fim de semana, que começou com a festa de lançamento, em Salvador, da candidatura de José Serra à Presidência pelo PSDB, passou pela formalização do apoio do PDT à campanha petista, em São Paulo, e pela confirmação de Michel Temer como candidato à vice na chapa de Dilma. Também neste domingo, em São Paulo, o PSDB formaliza a candidatura de Geraldo Alckmin ao governo paulista.

