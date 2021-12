Dilma cancela compromissos para ficar com o neto

A candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, cancelou os compromissos de campanha nos próximos dois dias para ficar em Porto Alegre (RS) com a filha Paula Covolo e o neto Gabriel, que nasceu na manhã de hoje. Ela retoma a agenda no próximo sábado, quando viaja a São Paulo, onde vai se preparar para o próximo debate entre os presidenciáveis, que a Rede TV promove no domingo, 12.

O presidente do PT e coordenador da campanha de Dilma, José Eduardo Dutra, rebateu os rumores de que Dilma aparecerá no horário eleitoral com Gabriel no colo. A ideia, defendida por integrantes da campanha, era de que a imagem de avó gerasse comoção e diluísse o impacto das denúncias de violação de sigilos fiscais de tucanos. Segundo o dirigente petista, nem Dilma nem Paula querem explorar o fato na campanha.



Dutra afirma que o combinado com a família é que o fotógrafo da campanha, Roberto Stuckert, faça uma foto da candidata com o neto para divulgação oficial. Mesmo assim, ele não descarta que as redes de televisão façam imagens de Dilma deixando a maternidade com a filha e o neto para os quadros sobre o dia dos candidatos nos telejornais. Mas reafirma que as imagens não serão utilizadas na propaganda partidária.



Pela segunda vez, Dilma cancela a participação num comício em São Paulo, ao lado do candidato a governador, Aloizio Mercadante (PT), que tenta subir nas pesquisas. Ela não comparecerá ao ato político hoje à noite em Ribeirão Preto, mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou presença. No último sábado, ante a expectativa do nascimento de Gabriel, Dilma deixou de ir ao comício em Guarulhos.

