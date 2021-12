Dilma alfineta Ronaldo e pede novo mandato

A presidente Dilma Rousseff aproveitou uma entrevista internacional para pedir um novo mandato ao povo brasileiro. Dilma afirmou à emissora de TV Al Jazeera (Qatar) que deveria ser reeleita porque faz parte de um projeto que promoveu uma revolução social no país, respeitando a democracia.

"Eu acredito que o povo brasileiro deve me dar oportunidade de um novo período de governo pelo fato de que nós fazemos parte de um projeto que transformou o Brasil", disse.

"O Brasil tinha 54% de sua população entre pobres e miseráveis em 2002. Hoje, todos aqueles que vivem na classe C para cima representam 75%, três em cada quatro brasileiros. Nós transformamos a vida dessas pessoas. O Brasil mudou de perfil e foi feito isso com a democracia vigente", completou.

Segundo Dilma, um indicativo da evolução social da sociedade foi a realização da Copa do Mundo no país, encerrada no domingo.

Sem citar nomes, ela aproveitou para alfinetar o ex-jogador Ronaldo que, antes do evento, declarou se sentir "envergonhado" com o atraso das obras do Mundial. Ele integrava o comitê organizador.

"Tinha gente que dizia que estava envergonhado do país porque não teria condição de receber o evento", disse.

Reforçando o mote de sua campanha de reeleição, Dilma afirmou que dois projetos estão em disputa. "Nós oferecemos o seguinte: quem fez, sabe continuar fazendo, enquanto quem quando pode não fez, não sabe fazer. É simples a opção", disparou.

