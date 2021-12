Dilma aguarda eleições para reajustar preços, diz Marina

A candidata do PSB à Presidência, Marina Silva, afirmou neste domingo, 14, que a presidente Dilma Rousseff está "apenas aguardando" o fim da eleição para reajustar preços administrados, como o dos combustíveis e da energia.

Questionada após um comício em Ceilândia, no Distrito Federal, sobre o represamento atual dos preços dos combustíveis, Marina argumentou que Dilma tem a responsabilidade de corrigi-los.

"(Ela) não pode comprometer o futuro do nosso País, da nossa economia, e prejudicar os trabalhadores para poder ganhar uma eleição", disse Marina.

A candidata pontuou que, se eleita, vai tratar do tema com responsabilidade e mantendo o respeito ao consumidor de energia, que segundo ela já está "com uma conta muito grande".

"Porque da forma como foi feito (o governo) está apenas aguardando que passem as eleições para poder colocar na conta do cidadão. O governo vai transferir para depois das eleições."

Mais cedo, ao se comprometer com uma meta de inflação de 4,5% ao ano, Marina foi questionada pelo Broadcast Político sobre como pretendia acomodar o choque de um eventual reajuste nos combustíveis. Ela respondeu que "isso não vai ser feito de uma vez ou no chutômetro".

adblock ativo