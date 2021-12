Dilma agradece vitória e promete plebiscito em discurso

Dilma Rousseff, candidata reeleita pelo PT, agradeceu aos brasileiros pela confiança em colocá-la mais uma vez como presidente. "Quero ser presidente muito melhor do que fui até agora. Quero ser uma pessoa ainda melhor do que tenho me esforçado para ser", disse.

A presidente reeleita também prometeu um plebiscito com a população para discutir a reforma política. "Nós vamos encontrar a força e a legitimidade para levarmos à frente a reforma política. Quero discutir este tema profundamente com o novo Congresso Nacional e com toda a população brasileira", disse.

Antes de começar, Dilma agradeceu ao ex-presidente Lula e cantarolou, junto com os militantes, "olê, olê, olê, olá, Lula, Lula". Ela aproveitou para agradecer "a militância combativa, a força dessa vitória".

Dilma também disse não acreditar em um País dividido. Ela conclamou os brasileiros a se unirem para um futuro melhor do País e do povo. "Em lugar de ampliar divergências, criar um fosso. Tenho forte esperança de que a energia mobilizadora tenha preparado um terreno para construção de pontes. O calor liberado na disputa pode ser transformado em energia construtiva de um novo momento do Brasil", afirmou.

A presidente também garantiu que ia dialogar com todos os setores da sociedade e fortalecer o combate à corrupção. "Terei o compromisso rigoro de combater a corrupçao, fortalecendo as instituições de controle e propondo mudanças na legislação atual para acabar com a impunidade, a protetora da corrupção", enfatizou.



