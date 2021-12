Dilma afirma que irá priorizar infraestrutura na Bahia

A TARDE On Line*

Candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff chegou a Salvador por volta de 17h — ela participa nesta quinta-feira, 26, de comício juntamente com o presidente Lula e o governador candidato à reeleição, Jaques Wagner (PT). Dilma foi recepcionada por Wagner e pelos candidatos ao Senado Lídice da Mata (PSB) e Walter Pinheiro (PT).







Em entrevista coletiva concedida no aeroporto, a presidenciável afirmou que irá priorizar, caso eleita, a infraestrutura no Estado. "Uma iniciativa fundamental que vai ocorrer se eu for eleita é a construção da Ferrovia Oeste-Leste", prometeu Dilma. A ferrovia, orçada em R$ 4,4 bilhões e com a extensão prevista de 1.000 quilômetros, vai de Ilhéus, no Extremo Sul baiano, até Barreiras.







Com um sorriso estampado no rosto, a petista atribuiu a sua rápida ascensão nas pesquisas de intenção de voto (na mais recente do Instituto Datafolha, colocou 20 pontos à frente do tucano José Serra) ao governo do presidente Lula, que segunda ela “mudou o Brasil”.







“A gente considera que o povo brasileiro tem um elevado grau de consciência hoje do que significa ele parar em 2010 e olhar para 2002. Ele vai ver uma situação completamente diferente”, disse, citando o fato do governo federal na administração petista ter tirado “24 milhões da pobreza” e “elevado 31 milhõe para a classe média”.







Embora tenha grande vantagem, Dilma disse que a eleição se define só no dia 3 de outubro e que sua equipe não vai ficar de “salto alto” com o bom desempenho das pesquisas.









