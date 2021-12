Dilma afasta acusações e ironiza convite para ir ao Senado

Ceilândia - A candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, voltou a rebater neste domingo, 19, acusações de tráfico de influência na Casa Civil e afirmou que não conhecia Vinícius Castro, recém-exonerado do ministério, e apontado pela revista Veja como tendo recebido dinheiro em uma compra de medicamento pelo governo.



A ex-ministra cobrou investigação dos casos envolvendo o ministério que comandou de 2005 a março deste ano.



"Eu não nomeei esse senhor (Vinícius), não o conhecia, não tenho por que me sentir traída porque ele não era da minha confiança", disse Dilma a jornalistas.

