Dilma: Aécio tem de aprender a respeitar as mulheres

A presidente Dilma Rousseff (PT) ironizou neste domingo, 19, o fato de o seu adversário, Aécio Neves (PSDB), ter decido processá-la por conta de um anúncio na TV em que a campanha petista insinua que o tucano desrespeita as mulheres.

A peça de 30 segundos exibe cenas de um debate do primeiro turno das eleições em que Aécio chama a adversária Luciana Genro (PSOL) de "leviana" e de outro em que ele usou o mesmo termo ao se referir a Dilma.

"O comportamento não foi comigo apenas. Ele chamou nós duas de levianas. É disso que ele está querendo nos processar? Ele tem de processar a si mesmo porque quem nos chamou (de levianas) foi ele", afirmou.

Dilma afirmou ainda que Aécio tem "de aprender a respeitar as mulheres". "Com mulher não pode ser assim", disse.

Nos últimos dias, o PT tem tentado passar a imagem de que Aécio está criticando a presidente Dilma porque ela é mulher. Além da propaganda na TV, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva abordou o assunto em um comício em Manaus. "Quando vejo um homem na televisão ser ignorante com uma mulher, como ele tem sido com a Dilma nos debates, eu fico pensando que se esse cidadão é capaz de gritar com uma presidenta, fico imaginando quando ele encontrar um pobre, é capaz de pisar", disse na última quinta-feira.

Debate

Apesar de dizer que pretende deixar a troca de acusações de lado e apresentar mais propostas no debate na TV Record na noite deste domingo, Dilma afirmou que não vai ouvir calada as críticas do adversário.

"Eu tenho muitas propostas a apresentar. Mas é aquela velha história: quando um não quer, dois não brigam. É impossível escutar agressões, preconceitos e desrespeito sem responder", disse.

O debate da última quinta-feira, no SBT, foi marcado pelo tom agressivo pelo qual os dois adversários se trataram. No final, Dilma passou mal enquanto dava uma entrevista à emissora.

