Dilma acusa FHC de ter preconceito contra Nordeste

Em sua primeira visita à Bahia após liderar o primeiro turno da eleição presidencial, a presidente criticou, em duas oportunidades, a cúpula do PSDB, em especial o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, por classificar os eleitores do PT de 'ignorantes'. FHC, em entrevista ao UOL, afirmou, numa referência ao Nordeste, que os menos informados votam no PT, e foi rebatido por Lula por meio das redes sociais.



Nesta quinta-feira, 9, em entrevista à Rádio Metrópole de Salvador, Dilma disse que a declaração do ex-presidente é uma "visão absolutamente preconceituosa e elitista" e que cria a polarização entre as regiões Nordeste, onde conta com o maior número de votos, e Sudeste".

Logo depois de falar à rádio, no discurso que reuniu cerca de duas mil pessoas entre prefeitos e lideranças dos partidos aliados no Museu do Ritmo, defendeu os nordestinos, que lhe deram votação expressiva, e chamou de "escândalo" as supostas declarações do ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga - cotado como eventual futuro ministro da Fazenda caso Aécio Neves seja eleito - de que o salário mínimo tem aumentado muito.

Também presente ao evento político (junto com o governador eleito, Rui Costa - PT), o governador Jaques Wagner se disse "chocado" com as posturas divisionistas, segundo ele, das lideranças do PSDB que colocam as regiões Sudeste e Nordeste como se fossem inimigas.

"Não vamos destruir a paz interna do país para ganhar uma eleição", disse Wagner, que foi muito aplaudido pelos prefeitos.

Conforme Wagner, os petistas não querem "a morte do PSDB como eles querem a morte dos PT, do seu projeto político", e enfatizou: "É no voto e não no xingamento que vamos resolver a democracia brasileira".

Ideias próprias

Na rádio Metrópole, Dilma disse que "essa história de falar que os nossos votos foram de pessoas ignorantes, como foi falado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, mostra simplesmente o preconceito e o desconhecimento. As pessoas não são ignorantes coisíssima nenhuma. Esse povo brasileiro é esperto, informado e tem ideias próprias. Não precisa de nenhum luminar vir explicar o que ele deve fazer".

A presidente, que tenta a reeleição, acrescentou que quem lhe deu votos no primeiro turno "também foi o Rio Grande do Sul. Ganhei em estados do Norte e do Nordeste. Então é uma visão absolutamente preconceituosa e elitista o que estão fazendo, ao dizer que os meus votos são dos ignorantes e que os letrados votam neles. É um desrespeito à população brasileira. É uma forma velha que se tem de tratar as questões. Como eles não andam no meio do povo, como eles não dão importância ao povo, querem desqualificar o povo brasileiro. Isso é destilar ódio mal resolvido".

Dilma, que está percorrendo cidades nordestinas para reforçar a votação que teve no primeiro turno, classificou de "ridícula" a oposição "entre o Sudeste e o Nordeste em termos de votos meus".



E atacou: "Primeiro porque é uma mentira, pois eu ganhei do meu adversário em Minas, onde ele tinha o seu berço político. Ganhei dele também no Rio de Janeiro, dois estados importantes do Sudeste. Perdi em São Paulo mas o Sudeste não está oposto ao Nordeste".



Já durante o discurso aos prefeitos, disse que seus adversários "nunca olharam para o Nordeste" e apostavam na chamada "indústria da seca", enquanto as gestões petistas patrocinam projetos para que o sertanejo consiga conviver com as longas estiagens.

