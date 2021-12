Dez milhões de baianos devem ir às urnas domingo

Mais de dez milhões de eleitores devem comparecer às urnas na Bahia neste domingo, 7, para eleger prefeitos e vereadores dos 417 municípios. Desse total, 4.861.806 são homens e outros 5.240.652 são mulheres, revela o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA).

De acordo com o TRE-BA, o número de eleitores analfabetos será menor este ano, se comparado às eleições municipais de 2008. Com base nas estimativas, há quatro anos, o grupo era de 3.361.340 pessoas, diminuindo em 2012 para 3.289.191. Já os índices dos que tiveram acesso à educação escolar e estão inclusos nos níveis dos ensinos fundamental, médio e superior completo e incompleto cresceram para 6.806.149. Antes, os dados revelavam uma média de 5.775.387.

A Justiça Eleitoral reforça também que, em relação à evolução do eleitorado por estado civil, os solteiros são maioria e indicam um total de 7.686.612 pessoas, seguido pelos casados, 2.211.019. Divorciados, separados judicialmente e viúvos somam 187.898 dos perfis.

Quanto a presença de jovens entre 16 e 17 anos, aptos a comparecer às urnas é de 270.756. Representantes com idade de 18 a 69 anos, totalizam 9.129.891. Idosos com mais de 70 anos chegam a 709.453 eleitores.

Municípios - Os dados do TRE-BA são replicados nacionalmente pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e destacam Salvador como o município da Bahia com maior número de eleitores, 1.881.544. Em segundo lugar está Feira de Santana, 373.753, e em terceiro, Vitória da Conquista, 215.299. Lajedinho, localizado a 355 km de Salvador, é o local com menor número de eleitores do estado, 3.027.

