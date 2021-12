Desorganização gera confusão no Colégio Duque de Caxias

Queixa recorrente em diversas zonas eleitorais de Salvador, a demora atrapalha a vida de eleitores da seção 178, zona 18, no auditório do colégio Duque de Caxias, no bairro da Liberdade, em Salvador. Eles passaram por transtornos durante a votação no local que é reservado para pessoas idosas.

Policiais militares precisaram intervir para tentar controlar o tumulto formado pela desorganização da fila. De acordo com denúncias, eleitores aguardam para votar desde as 8h30.

A falta de organização teria sido provocada pelos mesários, devido ao recolhimento de todos os títulos de quem estava na fila, perdendo assim a ordem de quem chegou primeiro. Alguns eleitores chegaram a desistir do voto.

Uma destas pessoas foi a idosa Maria dos Santos, 67 anos, que aguardava desde as 9h na fila, mas acabou desistindo de exercer a sua cidadania.

Após a confusão, um dos mesários informou que o procedimento será feito agora por meio da chamada pelos nomes.

Policiais precisaram ajudar a controlar a confusão

