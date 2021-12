Desfile do 2 de Julho vira palco para presidenciáveis em Salvador

Diversos políticos marcam presença no desfile de Dois de Julho, na manhã desta segunda-feira, 2. Entre eles, os presidenciáveis Ciro Gomes (PDT), Guilherme Boulos (Psol) e Levy Fidelix (PRTB).

Em busca de possíveis alianças na Bahia, Gomes afirmou que está em negociação com PSB, mas destacou a relação com o governador Rui Costa. "Eu vim homenagear o povo baiano, porque através dele estou abraçando os corações brasileiros. O governador é um querido companheiro. Nós do PDT acreditamos que a Bahia está com uma boa liderança sob o governo de Rui Costa e estamos em negociação com o PSB".

O presidenciável também afirmou que "só quem acredita nessa bobagem que o PSDB quer impor fala em um país de dois lados. O Brasil tem vários lados, temos que organizar um lado que seja capaz de sustentar politicamente um projeto nacional de desenvolvimento que encerre essa cultura de ódio que está seguindo para o fascismo e para a violência".

Quem também opinou sobre a possibilidade de Ciro Gomes seguir para um partido de direita foi o ex-governador Jaques Wagner: "Eu acho que seria um equívoco. Ele é um homem identificado como centro ou centro-esquerda. Óbvio que ninguém nega apoio quando se vem para uma disputa, mas precisa ver com que objetivo que ele vem para essa campanha".

Guilherme Boulos, que também está no cortejo, falou também quais as intenções do Psol na Bahia. "A nossa candidatura não é para negociar, barganhar vice ou melhores condições de outras chapas, temos como objetivo apresentar um projeto para o Brasil. Em nenhum momento teve disposição em relação a isso", comentou ele.

O candidato à Presidência também afirmou que acredita que a candidatura do ex-presidente Lula deveria ser permitida: "Nós defendemos o direito do Lula ser candidato a presidente da República. Tratá-lo como se fosse uma carta fora do baralho é um desrespeito enorme e não faremos isso. A unidade da esquerda se constrói nas ruas, nas lutas e não fazemos isso de hoje. Basta olhar os candidatos que estão aqui e ver onde estavam no passado. Nós estávamos lutando contra a Reforma da Previdência, contra o golpe, o governo Temer e também pedindo a liberdade do Lula".

Boulos também não descarta que esse é um momento de apresentar os objetivos do partido em relação à candidatura. "O período eleitoral é o momento também de mostrarmos os projetos para o país. Nós queremos enfrentar os privilégios, a desigualdade social e queremos mostrar que a política atual faliu e apodreceu. Nós não sentimos representados por projetos que fazem alianças com golpistas", concluiu.

Além deles, o prefeito ACM Neto e Rui Costa também estiveram no local para participar do festejo. A senadora Lídice da Mata, os ex-governadores Jaques Wagner e Paulo Souto, o ex-prefeito João Henrique, o vereador Léo Prates e o vice-prefeito Bruno Reis também marcaram presença.

Desfile do 2 de Julho vira palco para presidenciáveis em Salvador | Foto: Divulgação/ATarde

