Desfile da Independência reúne 35 mil pessoas em Brasília

Brasília - Sob sol forte, o desfile de 7 de Setembro este ano em Brasília teve as tradicionais atrações que empolgam o público, como a pirâmide humana do Batalhão de Polícia do Exército, que se equilibra em cima de uma moto, e a Esquadrilha da Fumaça.



Diante do público estimado em 35 mil pessoas, de acordo com a Polícia Militar, passaram alunos de escolas militares e escolas públicas, homens da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, além de tanques e carros de combate. O desfile deste ano incluiu grupos culturais.



A exemplo dos anos anteriores, a parada foi dividida em duas partes, uma civil e uma militar, em que se apresentaram cerca de 3,5 mil pessoas. Ao todo, foram 107 viaturas, 50 motocicletas e 250 cavalos.



Militares que combateram no passado, os veteranos que lutaram na 2ª Guerra Mundial, também marcaram presença no desfile, além de ex-integrantes da Força de Paz que estiveram em operações da Organização da Nações Unidas (ONU).



Como o tema da Semana da Pátria deste ano é Cultura Popular como Ferramenta para a Promoção da Paz, houve um bloco do desfile que representou a diversidade das manifestações culturais brasileiras. A capoeira, o bumba meu boi e o carnaval foram lembrados. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganhou uma sombrinha como as usadas pelos dançarinos de frevo e passou o presente para dona Marisa Letícia.

Assistindo ao desfile da arquibancada, Zenaide Oliveira aprovou o tema escolhido para este ano. “ Fiquei encantada, muito organizado, muito bonito. Achei uma riqueza. E o tema também foi muito propício para o momento - a paz, a valorização da diversidade cultural”.



A falta de chuvas e a baixa umidade relativa do ar em Brasília fizeram com que a desidratação e as dores de cabeça fossem os problemas mais comuns entre as pessoas atendidas nos postos de saúde espalhados ao longo da Esplanada dos Ministérios. Até as 11h, foram feitos 65 atendimentos.



Cerca de 15 ministros marcaram presença na tribuna ao lado do presidente Lula. Também compareceram o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), César Peluso, o presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer, e o governador de Brasília, Rogério Rosso.



Aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) cruzaram o céu durante o desfile e, ao final, os sete aviões da Esquadrilha da Fumaça fizeram acrobacias e desenhos. A apresentação aérea arrancou aplausos do público, como atesta Maria Tereza. “Achei a festa maravilhosa. Adorei a Esquadrilha da Fumaça e a cavalaria”.



adblock ativo