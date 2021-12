Desemprego é um dos principais problemas do semiárido

Donaldson Gomes, do A TARDE

A estimativa em Euclides da Cunha é que metade dos 59 mil habitantes do município esteja na zona urbana e a outra metade no campo. Apesar disso, há poucas oportunidades de trabalho na cidade. A luta dos motoboys em busca dos raros passageiros na cidade é um reflexo. A situação repete-se na zona rural, onde os jovens concluem o segundo grau e dependem dos meses de safra para ter serviço a fazer.



Juvenal Fernandes Pereira é um dos três caciques de Massacará, uma das melhores terras da região para a agricultura. Milho, feijão, mandioca, macaxeira, batata doce, castanha e amendoim são as principais culturas do local habitado por 450 famílias, sendo 250 de índios.



“O nosso limite aqui é a chuva”, diz. O povoado é reconhecido como território indígena, com a terra delimitada, desde 1982, mas há registros da ocupação dos caimbe há pelo menos 400 anos. A luta pela posse da terra foi superada, e a comunidade busca condições para viver bem a partir da terra.



A índia Eufrozina de Jesus é conhecida como Nina, uma das principais representantes da produção artesanal do local. Além disso, dá aulas em escolas da região sobre a cultura indígena. “A gente precisa de muita ajuda para comercializar.



Vendemos muito pouco”, diz. Com o acesso ruim, Massacará é distante até para quem mora nas cidades próximas.



Como a população cresceu e a economia permaneceu praticamente estagnada, Nina vê os dois filhos formados no ensino médio sem ter com o que trabalhar. “Fora do colégio e do posto da Funasa, só tem trabalho na agricultura”, diz Nina.



