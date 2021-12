Desembargador cassa direito de resposta dado a João Henrique

O direito de resposta concedido judicialmente ao prefeito de Salvador, João Henrique (PP), para que pudesse constestar a acusação de ter sido responsável pela redução do trecho da primeira etapa do metrô, feita pelo prefeiturável Nelson Pelegrino (PT), foi cassado pelo desembargador Carlos Dutra Cintra, juiz plantonista do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

O direito de resposta, concedido pelo juiz João Batista, foi revogado nesta segunda-feira, 22. De forma irônica, João Henrique contestou a decisão por meio da assessoria de comunicação da Prefeitura."Paradoxalmente, o mesmo desembargador negou o pedido de cassação do direito de resposta concedido ao ex-prefeito Antônio Imbassahy, também acusado por Pelegrino de reduzir o metrô", informou em nota oficial.

Como a ordem para a retirada do direito de resposta do prefeito só chegou às emissoras de TV após as 13h, duas inserções previstas para esta segunda-feira seguiram na grade de programação das empresas de comunicação. Entretanto, outras duas inserções, que deveriam ser veiculadas nesta terça-feira, foram suspensas.

Segundo o prefeito de Salvador, sua assessoria jurídica havia solicitado mais de 40 pedidos de respostas ao TRE, por suspostas acusações pessoais que lhe foram dirigidas pelo candidato do PT. O advogado Ademir Ismerim, que representa o prefeito, anunciou que vai ingressar com mandado de segurança contra a decisão do desembargador Dutra Cintra.

"Nunca vi em toda a minha vida pública cassação de direito de resposta. O que fizemos foi tão somente trazer a público a verdade que todos na Bahia conhecem: foi o PT, em 2005, quem reduziu de 12 para seis quilômetros a primeira etapa do metrô, numa decisão do Governo Federal", disse João Henrique, por meio de nota oficial.



