Desembargador Baltazar Miranda é o novo juiz substituto do TRE-BA

O desembargador Baltazar Miranda Saraiva foi eleito juiz substituto do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA). Único candidato a concorrer à vaga, ele recebeu 39 votos durante o pleito que ocorreu na manhã desta quarta-feira, 14, no Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).

Também na manhã desta quarta, o Pleno do TJ-BA escolheu os nomes dos candidatos à vaga de juiz substituto do TRE-BA pela classe dos advogados. O atual membro substituto do TRE-BA, juiz José Batista de Santana Júnior, lidera a lista tríplice com 36 votos. O segundo nome eleito para integrar a lista é o advogado Francisco Fábio Batista, com 22 votos, e o advogado Newton Carvalho de Mendonça, também com 22 votos.

Segundo informações do TRE-BA, o desembargador Baltazar Miranda de 64 anos é natural de Bertolínia, no Piauí. Em 1979 chegou à Bahia e, cinco anos depois, graduou-se em Direito pela Universidade Católica do Salvador. Ingressou na magistratura em 30 de dezembro de 1986, como Juiz de Direito da 1ª Entrância da Comarca de Itiúba. Em 2005, assumiu como desembargador substituto e, em 2015, foi promovido ao cargo de Desembargador do TJBA.

Já o soteropolitano José Batista de Santana Júnior atua como advogado desde 1997, quando concluiu a graduação em Direito, na UCSAL. Possui pós-graduação em Direito do Trabalho pela UNIFACS e pós-graduação em Direito Eleitoral pela FABAC. Foi conselheiro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-BA entre 2010 e 2012 e presidiu a OAB - Subseção Santo Antônio de Jesus, no biênio 2013-2015. Em janeiro de 2020, foi empossado como vice-diretor da EJE-BA, com o nome aprovado à unanimidade.

