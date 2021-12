Desafio de Vitória da Conquista para novo governo é a lojística industrial

Aguirre Peixoto, do A TARDE

Após ter passado por um forte desenvolvimento econômico nos últimos anos, principalmente nas áreas do comércio e da indústria, a cidade de Vitória da Conquista começa a enfrentar gargalos para manter o ritmo da expansão. O problema mais imediato é no transporte, tanto de cargas como de pessoas,mas há também preocupação quanto à questão energética e do abastecimento de água.

A construção de um novo aeroporto é uma demanda antiga dos setores produtivos, ainda não solucionada. Conquista possui um aeroporto, mas foi construído há mais de 30 anos e não suporta o atual fluxo. Só circulam por ele aviões de médio porte, com capacidade máxima de cerca de 70 pessoas, além de o valor das passagens ser mais caro que a média nacional e o número diário de voos ser pequeno. Indústria e comércio reclamam das dificuldades que isso causa às suas atividades. “Umapessoa demora mais deumdia para, por exemplo, vir de São Paulo e voltar. Outro dia eu ia receber a visita de técnicos paulistas à minha fábrica e tive que mandar buscá-los e leválos ao aeroporto de Ilhéus, porque aqui não tinha condições”, conta Jorge Chiacchio, presidente do Grupo Chiacchio, indústria que trabalha com produtos plásticos.



Alertas - Os diretores da Ainvic (Associação de Indústrias de Vitória da Conquista) dizem que já alertam sobre o problema doaeroportohámaisdecinco anos. Só neste ano é que começou a mobilização do poder público para solucionálo. O Estado e a União já reservaram verba para o desenvolvimento do projeto do novo terminal aéreo. Aguardam, no entanto, avaliação da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) sobre o local onde poderá ser construído.



A mobilidade urbana também já causa problemas que refletem na economia. Conquista já tem mais de 300 mil habitantes, mas é polo atrativo deumterritório de identidade que abrange outros 23 municípios e quase 800 mil pessoas. As estreitas ruas da cidade atrapalham o transportedecargas, oquedáforça aoutropleitodaregião:acriação de um porto-seco.



O porto-seco seria um ponto de carga e descarga de mercadorias, localizado na parte externa da cidade. “As carretas não precisariam circular dentro da cidade, o que vai ajudar no trânsito. Do porto, as mercadorias são transportadas em carros menores para asempresase fábricas”, defende Ronaldo Bulhões, presidente da Ainvic. O Estado liberou recursos neste ano para o desenvolvimento do projeto do porto, mas não há prazo para início de obras.



A preocupação é que, caso não se resolva logo estes problemas, o desenvolvimento pare. “Se empresários chegam e veem que não temos estrutura, vamos estagnar.



Eles começarão a mudar o foco do investimento para outros locais”, afirma Marcos Alberto, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas.

Confira as propostas dos candidatos ao Governo da BA para a região:



>>GEDDEL VIEIRA (PMDB)



Criar infraestrutura hídrica em apoio à produção; atrair agroindústrias; recuperar a pecuária; consolidar Conquista como polo atacadista; descentralizar a rede de saúde; reforma e modernização do Hospital de Base; modernização da Uesb e ampliação dos cursos; reivindicar criação da Universidade Federal do Planalto; implantar o Comando Regional da PM, Batalhão do Corpo de Bombeiros e sede da Polícia Rodoviária Estadual;recuperação da malha viária regional.



>>PAULO SOUTO (DEM)



Vamos ampliar o sistema de abastecimento de água e trabalhar ao lado do governo federal para a construção do novo aeroporto. Vamos retomar o processo de industrialização do município, buscando atrair novas indústrias.



O setor de segurança vai merecer uma atenção especial com todas as ações previstas no nosso programa, incluindo video-monitoramento e implantação de bases de operação. Na saúde, vamos melhorar a estrutura física e qualificar o atendimento do Hospital de Base.



>>LUIZ BASSUMA (PV)



Garantir educação de qualidade, acesso à saúde e o direito à segurança. São necessárias a construção de novo aeroporto e a ampliação e modernização da estação rodoviária para incrementar ainda mais o crescimento econômico regional. Temos que investir em crédito rural, disponibilizar assistência técnica. Melhorar a infraestrutura e vias de escoamento da produção, ampliar a oferta de eletrificação rural e educação para qualificar o homem do campo.



>>MARCÃO (PSOL)



Fortalecimento dos Conselhos Municipais de Saúde e Educação; fortalecimento dasEscolasFamíliaAgrícola; criação de creches-escola e escolas de ensino integral; priorizar o Programa de Saúde na Família; sistema consorciado para média complexidade; preparar Hospital Regional para o atendimento de alta complexidade com referência ao atendimento ao idoso; reforma agrária com apoio técnico e acompanhamento para o cultivo orgânico.



>>JAQUES WAGNER (PT)



Aumentar o efetivo policial, ampliar o programa Ronda nosBairros, reestruturar delegacias de homicídios e criar a delegacia de tóxicos /entorpecentes; Recuperar as estradas Conquista Brumado e Conquista Itambé; ampliar o terminal do atual aeroporto e licitar a construção do novo; Mais vagas de educação profissional e ampliar ensino médio no campo com intermediação tecnológica; Mais arranjos produtivos da agricultura familiar, através do acesso ao crédito e à assistência técnica.

