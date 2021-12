Derrotado, Kertész admite desistir da vida política

O candidato Mário Kertész (PMDB) fechou o pleito em terceiro lugar, com 9,5% dos votos. Em coletiva à imprensa, feita às 19h20 deste domingo, 7, (quando pouco mais de 90% das urnas haviam sido apuradas), assumiu a derrota.

Em entrevista, o peemedebista prometeu não mais se candidatar a cargos públicos, divulgando desistência da vida política, mas não confirmou data de saída do partido. Sobre possível apoio a ACM Neto ou a Nelson Pelegrino, Kertész disse que divulgará escolha nesta segunda-feira, 8.

Kertész votou, na manhã de ontem, no Colégio Oficina, na Pituba. Ele chegou acompanhado da esposa, Silvânia Rocha, de três dos cinco filhos, do vice Nestor Neto, além do vice-presidente de pessoa jurídica da Caixa Econômica Federal (CEF), Geddel Vieira Lima, e do presidente do PMDB na Bahia, Lúcio Vieira Lima.

História - Kertész iniciou sua história na vida pública aos 22 anos pelas mãos de Antonio Carlos Magalhães (ACM). Com 26 anos, foi nomeado secretário do Planejamento, Ciência e Tecnologia, órgão que implantou o Centro Administrativo da Bahia (CAB) e o Parque Metropolitano de Pituaçu.

Entre 1979 e 1981, foi nomeado prefeito pelo regime militar por indicação de ACM, então governador da Bahia. Seu segundo mandato aconteceu de 1986 a 1989, desta vez pelo voto popular. Entre os feitos de Mário Kertész à época, está a construção da atual sede da prefeitura, o Palácio Thomé de Sousa. Em 1992, tentou a prefeitura, mas perdeu a eleição. Kertész, então, abandonou a carreira política e só voltou agora em 2012, 20 anos depois.

