Deraldo Damasceno: "Se prefeito não me tratar bem, grito"

Eleito deputado estadual em 2010, com 65.297 votos, o delegado Deraldo Damasceno (PSL) disputa sua segunda eleição, agora como vice da chapa do candidato Márcio Marinho (PRB). Ele disse que só aceitou o posto com a garantia de participar, efetivamente, de um eventual governo municipal.

A TARDE - O senhor vai ser um vice participativo?

Deraldo Damasceno - Discuti com o bispo Marinho desde a hora que ele me convidou para ser seu vice. Disse a ele que eu aceitaria ser vice desde quando, eleito eu participasse do governo ativamente. Eu quero trabalhar.

AT - Numa secretaria municipal da futura gestão?

DD - Não sei de que forma. Quero trabalhar, estar presente no governo tendo voz, podendo agir, levar minha contribuição à minha gente soteropolitana.

AT - Cuidado que tem certos prefeitos que não gostam de vices muito ativos...

DD - Sou um deputado de Estado, não precisava de forma alguma me candidatar como vice, pois aceitei com o prefeito que teria voz no governo. E estou informando à população isso: se amanhã o prefeito não me tratar com o respeito prometido, eu grito, vou informar à população em voz alta. Serei ouvido pela população. Não se engane, eu tenho a graça do povo, sou deputado porque o povo da Bahia, de Salvador quis.

AT - O senhor acha que o atual vice-prefeito de Salvador, professor Edvaldo Brito, sofreu isolamento na administração do prefeito João Henrique?

DD - Eu acho que doutor Edvaldo sofreu esta situação sim. E quem o fez perdeu tempo, porque Edvaldo Brito é uma capacidade reconhecida na Bahia e no Brasil. E deixando ele de lado, a administração perdeu muito com isso.

AT - Esta campanha está sendo diferente de sua campanha a deputado estadual?

DD - Minha campanha de deputado foi muito pobre. Só tive um comitê, lá no subúrbio, cedido por um amigo, era uma garagem. Fiquei em primeiro lugar em Salvador e 11º mais votado da Bahia sem gastar dinheiro. Estou achando esta atual, uma campanha pobre, humilde. Estou circulando muito pela cidade. A felicidade é que somos pessoa bem-vista pela população.

AT - Como é enfrentar as candidaturas que têm muitos recursos?

DD - É a luta de Davi contra Golias. Davi não venceu?

AT - Mas Davi não tinha financiamento de um monte de gente...

DD - Não. Ele tinha Deus consigo. Aí você vai dizer que todos têm, mas isso é uma coisa que a gente não vai discutir, isso envolve a fé de cada um, e a gente tem que respeitar a todos. Eu acredito que a nossa caminhada há de estar iluminada por aquele que é detentor de toda honra e toda a glória, que é o nosso paz celestial.

AT - Neste corpo-a-corpo das andanças pelas ruas de Salvador o senhor percebe algum tipo de preocupação dos eleitores pelo fato do bispo Márcio Marinho ser de uma Igreja Evangélica e, num eventual governo, pender para o lado dela?

DD - Esta conversa existe porque outras pessoas até se encarregam de difundir a situação. Tenho caminhado muito com Marinho. Quando as pessoas nos veem juntos esta impressão é desfeita, porque vamos a todos os lugares, visitamos todas as pessoas, religiosas ou não e estamos buscando a confiança da população, não de um grupo religioso. O prefeito governará para todos, portanto o eleitor pode ser espírita, “candomblecista”, católico, evangélico, não importa. Importa é que se faça um governo melhor para todos. Não tenho detectado em Marinho nenhum sinal em contrário. Primeiro ele é uma pessoa inteligente, conhece as leis do País, é um ser humano acostumado a ouvir os problemas alheios e ajudar as pessoas. Ele não fará, de forma nenhuma, distinção...

AT - E o senhor estará lá para corrigir algum eventual desvio...

DD - Não vai haver. A Constituição não admite discriminação. Como ser humano inteligente que é não vai nem sonhar numa miséria desta. Se o sujeito pensar assim, ele não pode ousar ser candidato a prefeito a Salvador.

AT - E a imagem dos atuais governantes? O que as pessoas têm falado nas ruas para o senhor?

DD - Eu tenho ouvido muitas queixas, mas eu me abstenho de comentá-las, não as incentivo, pois tenho o seguinte sentimento: falhas e sucessos fazem parte do processo da caminhada humana. Cada um sabe onde o seu sapato aperta, cada um tem suas limitações. Eu e Márcio Marinho queremos ter mais sucesso do que falhas.

