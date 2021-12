Deputados recordistas de votos têm espaço cativo na mídia

O humorista Francisco Everardo Oliveira Silva, conhecido como Tiririca, chegou à Câmara dos Deputados como o parlamentar mais votado do Brasil, com 1.346.036 votos dos 30.121.303 apurados em São Paulo, com 99,44% das urnas computadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Como Tiririca, que trabalha na TV Record, muitos dos candidatos a deputado mais votados no país tiveram a presença constante na mídia como trunfo.

No Paraná, o candidato Carlos Massa Júnior, filho do apresentador de TV Ratinho, elegeu-se pela segunda vez para a Câmara, desta vez com 358.924 votos, ou 6,32% do total. Ratinho Júnior, apresentador da rádio Massa FM, da família, e de um programa diário na Rede Massa de Televisão, teve mais que o dobro de votos do segundo colocado, o peemedemista Hermes Frangão.



Ratinho Júnior obteve 205 mil votos para a Câmara em 2006 — portanto, um crescimento de 75%.



No Rio de Janeiro, os recordistas de votos também são profissionais da comunicação. Anthony Garotinho, eleito com quase 700 mil votos para deputado federal — quase o triplo de Chico Alencar (PSOL), que ficou no segundo lugar —, é radialista.



O político, que chegou a ficar inelegível até 2011, mas teve sua candidatura deferida, tem presença cativa em programas evangélicos que compram horários em TVs de alcance nacional. Sua filha, Clarissa Garotinho, pulou de vereadora pela capital para deputada estadual neste domingo (3).

O favorito do eleitor carioca para a Assembleia Legislativa é outro a marcar presença diária na TV. Wagner Montes, famoso nos anos 1990 como jurado de programas de calouros do SBT, hoje é apresentador do programa "Balanço Geral" na TV Record do Rio e tem uma coluna semanal no jornal popular Meia Hora, um dos mais vendidos daquele Estado.

A força de Wagner nas urnas puxou para a Assembleia do Rio de Janeiro Bebeto (PDT), campeão do mundo pela Seleção Brasileira de futebol em 1994. Seu companheiro de ataque naquela equipe, Romário (PSB), não precisou dos votos de mais ninguém e teve o apoio de 150 mil eleitores para chegar à Câmara Federal.

Indireta – Dois outros candidatos com sucesso no Rio de Janeiro tiveram apoio de profissionais da mídia. Samuel Malafaia, terceiro candidato mais votado a deputado estadual no RJ, teve suporte maciço de seu irmão mais novo, o pastor evangélico e empresário Silas Malafaia.



Eleito pelo PSOL, o vencedor da quinta edição do programa Big Brother Brasil, Jean Wyllys, teve o apoio de diversos artistas, como Caetano Veloso, Zélia Duncan, Wagner Moura, Isabella Taviani e Cláudia Jimenez.

