Deputados mais votados na Bahia conquistam reeleição

ACM Neto (DEM) e Marcelo Nilo (PDT) são os deputados mais votados na Bahia. Neto reelegeu-se na Câmara Federal com 327.411 dos votos e Nilo, reeleito na Assembléia Legislativa, obteve 134.573. Em 2006, Neto também foi o mais votado, conseguindo mais de 400 mil votos.

Na lista dos deputados federais eleitos no Estado, Lúcio Vieira Lima (PMDB) alcançou o segundo lugar com 220.049 dos votos, seguido por Rui Costa (PT) com 205.579. Dentre os deputados estaduais, Mário Negromonte Júnior (PP) alcançou o segundo lugar com 113.346 votos e Ronaldo Carletto (PP) o terceiro com 101.463 votos.

Segue abaixo a lista oficial dos deputados eleitos no Estado:

Deputado Federal



2526 * ACM NETO DEM 328.450 (4,91%)

1518 * LUCIO VIEIRA LIMA PMDB - PTB / PMDB / PSC / PR / PRTB 221.616 (3,32%)

1363 * RUI COSTA PT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B 212.157 (3,17%)

1115 * JOÃO LEÃO PP - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B 203.604 (3,05%)

1346 * PELEGRINO PT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B 202.798 (3,03%)

1111 * MÁRIO NEGROMONTE PP - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B 169.209 (2,53%)

1010 * MÁRCIO MARINHO PRB - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B 157.917 (2,36%)

1234 * FELIX JR PDT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B 148.885 (2,23%)

1301 * AFONSO PT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B 143.795 (2,15%)

6565 * DANIEL ALMEIDA PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B 135.817 (2,03%)

1310 * VALMIR ASSUNÇÃO PT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B 132.999 (1,99%)

4555 * ANTONIO IMBASSAHY PSDB 112.630 (1,69%)

4545 * JUTAHY MAGALHÃES JÚNIOR PSDB 110.268 (1,65%)

1313 * ZÉZEU PT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B 109.109 (1,63%)

6533 * EDSON PIMENTA PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B 103.940 (1,56%)

6522 * ALICE PORTUGAL PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B 101.588 (1,52%)

1322 * WALDENOR PT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B 87.930 (1,32%)

1213 * OZIEL OLIVEIRA PDT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B 81.811 (1,22%)

2528 * FERNANDO TORRES DEM 79.204 (1,18%)

2200 * MAURICIO TRINDADE PR - PTB / PMDB / PSC / PR / PRTB 77.335 (1,16%)

1330 * GERALDO SIMÕES PT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B 75.977 (1,14%)

2288 * JOAO BACELAR PR - PTB / PMDB / PSC / PR / PRTB 75.327 (1,13%)

1512 * ARTHUR MAIA PMDB - PTB / PMDB / PSC / PR / PRTB 74.134 (1,11%)

2222 * JOSE ROCHA PR - PTB / PMDB / PSC / PR / PRTB 73.935 (1,11%)

2522 * CLAUDIO CAJADO DEM 72.098 (1,08%)

2010 * SERGIO BRITO PSC - PTB / PMDB / PSC / PR / PRTB 71.889 (1,08%)

2577 * JOSÉ NUNES DEM 70.483 (1,05%)

1410 * ANTONIO BRITO PTB - PTB / PMDB / PSC / PR / PRTB 70.209 (1,05%)

2012 * ERIVELTON SANTANA PSC - PTB / PMDB / PSC / PR / PRTB 69.765 (1,04%)

1312 * JOSIAS GOMES PT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B 69.619 (1,04%)

1200 * JOSE CARLOS ARAUJO PDT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B 69.564 (1,04%)

1212 * MARCOS MEDRADO PDT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B 68.216 (1,02%)

1133 * LUIZ ARGÔLO PP - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B 68.025 (1,02%)

2588 * FABIO SOUTO DEM 65.985 (0,99%)

1123 * ROBERTO BRITTO PP - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B 64.126 (0,96%)

1311 * AMAURI TEIXEIRA PT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B 63.729 (0,95%)

1303 * LUIZ ALBERTO PT - PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B 63.686 (0,95%)

2529 * PAULO MAGALHÃES DEM 53.620 (0,80%)

4444 * JÂNIO NATAL PRP - PTN / PPS / PSDC / PMN / PTC / PRP / PT do B 41.585 (0,62%)

Deputado estadual



12012 * MARCELO NILO PDT - PRB / PP / PDT / PT 139.794 (2,06%)

11222 * MÁRIO NEGROMONTE JÚNIOR PP - PRB / PP / PDT / PT 113.398 (1,67%)

11234 * RONALDO CARLETTO PP - PRB / PP / PDT / PT 101.816 (1,50%)

13123 * ZÉ NETO PT - PRB / PP / PDT / PT 81.223 (1,20%)

13467 * LUIZA MAIA PT - PRB / PP / PDT / PT 79.858 (1,18%)

11011 * CACÁ LEÃO PP - PRB / PP / PDT / PT 79.137 (1,17%)

12345 * ROBERTO CARLOS PDT - PRB / PP / PDT / PT 75.873 (1,12%)

13222 * ZÉ RAIMUNDO PT - PRB / PP / PDT / PT 70.322 (1,04%)

13444 * ROSEMBERG PINTO PT - PRB / PP / PDT / PT 70.122 (1,03%)

20000 * MARIA LUIZA CARNEIRO PSC - PMDB / PSC / PR / PRTB 65.930 (0,97%)

17700 * DERALDO DAMASCENO PSL - PSL / PSB 65.297 (0,96%)

22123 * GRAÇA PIMENTA PR - PMDB / PSC / PR / PRTB 64.935 (0,96%)

12393 * EUCLIDES FERNANDES PDT - PRB / PP / PDT / PT 63.013 (0,93%)

25161 * TOM DEM 62.391 (0,92%)

10123 * SIDELVAN NÓBREGA PRB - PRB / PP / PDT / PT 62.386 (0,92%)

25444 * ROGÉRIO ANDRADE DEM 60.292 (0,89%)

13140 * MARCELINO GALO PT - PRB / PP / PDT / PT 59.456 (0,88%)

17777 * NELSON LEAL PSL - PSL / PSB 58.817 (0,87%)

13690 * NEUSA CADORE PT - PRB / PP / PDT / PT 58.059 (0,86%)

70456 * CLAUDIA OLIVEIRA PT do B - PPS / PSDC / PMN / PRP / PT do B 58.034 (0,86%)

25166 * GILDASIO PENEDO DEM 57.900 (0,85%)

13567 * FÁTIMA NUNES PT - PRB / PP / PDT / PT 57.843 (0,85%)

10456 * PASTOR JOSÉ DE ARIMATEIA PRB - PRB / PP / PDT / PT 56.896 (0,84%)

13113 * PAULO RANGEL PT - PRB / PP / PDT / PT 55.761 (0,82%)

13139 * JOSEILDO RAMOS PT - PRB / PP / PDT / PT 55.721 (0,82%)

44333 * BRUNO REIS PRP - PPS / PSDC / PMN / PRP / PT do B 55.267 (0,81%)

13131 * MARIA DEL CARMEN PT - PRB / PP / PDT / PT 53.792 (0,79%)

11111 * ADERBAL CALDAS PP - PRB / PP / PDT / PT 53.224 (0,78%)

44111 * ADOLFO MENEZES PRP - PPS / PSDC / PMN / PRP / PT do B 52.255 (0,77%)

65333 * FABRICIO PC do B 52.057 (0,77%)

15015 * LEUR LOMANTO JUNIOR PMDB - PMDB / PSC / PR / PRTB 50.469 (0,74%)

22555 * REINALDO BRAGA PR - PMDB / PSC / PR / PRTB 49.854 (0,74%)

15600 * ALAN SANCHES PMDB - PMDB / PSC / PR / PRTB 47.298 (0,70%)

12700 * JOAO BONFIM PDT - PRB / PP / PDT / PT 47.083 (0,69%)

19678 * JOAO CARLOS BACELAR PTN - PTB / PTN / PTC 46.990 (0,69%)

40333 * PR SGTº ISIDORIO PSB - PSL / PSB 46.963 (0,69%)

20123 * CARLOS UBALDINO PSC - PMDB / PSC / PR / PRTB 46.796 (0,69%)

22220 * SANDRO RÉGIS PR - PMDB / PSC / PR / PRTB 46.783 (0,69%)

25800 * HERBERT BARBOSA DEM 46.723 (0,69%)

15456 * IVANA BASTOS PMDB - PMDB / PSC / PR / PRTB 46.401 (0,68%)

15123 * LUCIANO SIMÕES PMDB - PMDB / PSC / PR / PRTB 46.296 (0,68%)

11000 * LUIZ AUGUSTO PP - PRB / PP / PDT / PT 45.505 (0,67%)

20456 * TARGINO MACHADO PSC - PMDB / PSC / PR / PRTB 45.265 (0,67%)

70123 * MARIA LUIZA LAUDANO PT do B - PPS / PSDC / PMN / PRP / PT do B 43.937 (0,65%)

20890 * ANGELA SOUSA PSC - PMDB / PSC / PR / PRTB 43.588 (0,64%)

15678 * PEDRO TAVARES PMDB - PMDB / PSC / PR / PRTB 43.202 (0,64%)

15155 * TEMÓTEO BRITO PMDB - PMDB / PSC / PR / PRTB 42.927 (0,63%)

11456 * CORONEL PP - PRB / PP / PDT / PT 41.346 (0,61%)

25111 * PAULO AZI DEM 40.992 (0,60%)

13678 * J. CARLOS PT - PRB / PP / PDT / PT 40.850 (0,60%)

12580 * PAULO CAMERA PDT - PRB / PP / PDT / PT 40.666 (0,60%)

20777 * VANDO PSC - PMDB / PSC / PR / PRTB 39.738 (0,59%)

13613 * BIRA CORÔA PT - PRB / PP / PDT / PT 39.254 (0,58%)

13234 * YULO PT - PRB / PP / PDT / PT 38.967 (0,57%)

13458 * CARLOS BRASILEIRO PT - PRB / PP / PDT / PT 38.825 (0,57%)

65321 * ÁLVARO GOMES PC do B 38.463 (0,57%)

22333 * ELMAR PR - PMDB / PSC / PR / PRTB 38.406 (0,57%)

19170 * CARLOS GEILSON PTN - PTB / PTN / PTC 37.205 (0,55%)

65123 * KELLY MAGALHÃES PC do B 36.141 (0,53%)

45450 * ADOLFO VIANA PSDB 32.625 (0,48%)

45670 * AUGUSTO CASTRO PSDB 31.062 (0,46%)

19456 * CORONEL GILBERTO SANTANA PTN - PTB / PTN / PTC 28.732 (0,42%)

43444 * EURES RIBEIRO PV 25.932 (0,38%)

