Deputado federal passa mal em avião no interior da Bahia

O deputado federal Lúcio Vieira Lima, do PMDB, passou mal durante um voo a caminho de Barreiras no início da tarde desta quinta-feira, 4. Ele não suportou a temperatura de quase 40 graus em Tabocas do Brejo Velho, oeste do Estado, e, após decolar, pediu para o avião retornar à cidade.

"Fiquei nervoso e mandei voltar e pousar o avião. Tomei um banho na fazenda do rapaz, molhei minha manta, botei gelo no saco, tomei um rivotril e encarei o calorão, no final tudo certo graças a Deus, já pousei em Barreiras!", escreveu na página oficial dele no Facebook.

Lúcio Vieira Lima, que é candidato a reeleição, manteve a programação em Barreiras e participou de uma entrevista à uma rádio local agora à tarde.

adblock ativo