Deputado Beto Albuquerque será vice na chapa de Marina

Dirigentes do PSB confirmaram nesta terça-feira que o líder do partido na Câmara dos Deputados, Beto Albuquerque (RS), será o candidato a vice na chapa encabeçada por Marina Silva. O nome recebeu nesta terça-feira, 19, o aval da família de Eduardo Campos, morto em acidente aéreo na última quarta-feira em Santos (SP), e logo mais será divulgada uma nota do partido oficializando a indicação.

Beto foi um dos vice-líderes do governo Lula na Câmara dos Deputados e atualmente concorria ao Senado pelo Rio Grande do Sul - está em terceiro lugar nas pesquisas de intenção de voto.

Mais cedo, especulou-se o nome do secretário de Educação e das Cidades do então governo de Eduardo Campos no Estado, Danilo Cabral. Contudo, o nome dele foi vetado tanto pela família de Campos como por integrantes da Rede Sustentabilidade e pelo PSB nacional.

