Depois de dançar funk, Dilma aprende break durante campanha

Durante campanha presidencial, a presidente Dilma Rousseff tem revelado um lado "pé de valsa". Depois de aprender a dançar funk com adolescentes em Minas Gerais, Dilma arriscou novos passos nesta segunda-feira, 15. Dessa vez, a presidente dançou break com jovens em Madureira, no Rio de Janeiro.

A "brincadeira" aconteceu durante agenda de campanha de Dilma e foi filmada e divulgada no Twitter da presidente.

Sábado foi passinho, hoje foi break que quiseram me ensinar, no Rio. #DilmaComPovo https://t.co/syq7lIZjzN - Dilma Rousseff (@dilmabr) 15 setembro 2014

