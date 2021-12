Depoimentos deixam Planalto em clima tenso

Causaram muita preocupação no Planalto e no comando da campanha de Dilma Rousseff, os depoimentos do ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa e do doleiro Alberto Youssef à Justiça Federal. Em conversas reservadas, integrantes da equipe da presidente disseram ter certeza de que os áudios dos depoimentos serão um "prato cheio" para o candidato do PSDB, Aécio Neves, usar na propaganda da TV.

Os petistas mostraram apreensão com o impacto das denúncias, principalmente porque agora se ouve a voz do delator, e acreditam que as acusações podem ter potencial tão explosivo como o mensalão. Dilma estava em Aracaju quando soube dos vídeos e baixou a lei do silêncio. Na tarde de ontem, nenhum coordenador da campanha nem ministros falaram sobre as denúncias de corrupção.

O presidente do PT, Rui Falcão, e o tesoureiro do partido, João Vaccari, divulgaram notas repudiando com veemência as declarações de Costa. A candidata do PT à reeleição foi aconselhada a reagir "à altura", partindo para o confronto público com Aécio, que já chama o escândalo de "petrolão", termo usado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

A campanha do tucano, por sua vez, decidiu não abordar as novas denúncias na noite desta quinta, no primeiro programa de TV do 2.º turno, mas vai incluir o tema nas próximas propagandas de dez minutos e nos comerciais diários, a partir de hoje.

Dilma vai responder aos ataques no primeiro debate com Aécio, na próxima terça-feira, na TV Bandeirantes. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

