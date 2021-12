Depoimento é adiado após Dalva Sele sair do Brasil

A promotora de justiça Rita Tourinho afirmou que a convocação para depor de Dalva Sele, presidente do Instituto Brasil, foi adiada. O motivo é a confirmação obtida pela promotora de que Dalva está fora do País.

"A partir de informações oficiais que ela não está no Brasil vamos ver outra forma de encaminhar esse processo para obter essas novas informações", disse a promotora. Segundo Rita Tourinho existe uma ação civil encaminhada sobre o caso e um outro procedimento investigativo sobre as ações do Instituto Brasil, que é uma ONG.

Na última sexta-feira, a revista Veja publicou uma reportagem com base nos depoimentos de Dalva Sele de que houve um desvio de R$ 50 milhões para campanhas do PT. Dentre os citados na denúncia está o candidato ao governo estadual pelo partido, Rui Costa.

O Instituto Brasil prestou serviços em uma ação do governo para a construção de unidades habitacionais.

Diante das denúncias publicadas pela Veja, Rita Tourinho afirmou que iria convocar Dalva Sele em caráter de urgência para apurar novas informações sobre o caso.

