Denúncias de corrupção e privatizações marcam debate duro entre presidenciáveis

O debate entre Dilma Rousseff (PT) e José Serra (PSDB), transmitido pela TV Record nesta segunda-feira, 25, foi marcado por alfinetadas de ambos os candidatos acerca de denúncias de corrupção e sobre a privatização da Petrobras. O confronto foi mediado pelo jornalista Celso Freitas, mas os candidatos não responderam as perguntas dos jornalistas e apenas fizeram questionamentos — na sua maioria agressivos — entre si.



Após a primeira pergunta de Dilma, o primeiro bloco do embate foi dominado por questões envolvendo a região Nordeste. Dilma citou obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e questionou o adversário sobre seus projetos para a região. Serra respondeu que o PAC é uma lista de obras sem planejamento ou entrosamento e que, se eleito, faria com que as obras saíssem do papel.



A discussão ainda permeou outras perguntas, como a representação do DEM no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o ProUni e a implantação de internet banda larga nas escolas do Brasil. Serra chegou a afirmar que a petista trata a região com desdém, já que foi a única presidenciável a não participar de debate exclusivo no Nordeste; e Dilma rebateu dizendo que o tucano não conhece o Nordeste e estaria enrolando nas respostas.

Em seguida, a petista questionou o tucano sobre a geração de empregos, mas Serra não respondeu a pergunta e insistiu em debater o tema privatização. “Acho que a Petrobrás tem de ser fortalecida. Eu vou reestatizar a Petrobrás, para não servir a interesses de grupinhos”, alfinetou o tucano, para a tréplica de Dilma. “Privatizar a Petrobrás é um absurdo sim e seu partido quer isso. Você diz que pensa por si só, mas então está no partido errado”, atacou a petista.



O tema emprego voltou à discussão apenas no último bloco, quando Serra foi novamente questionado sobre o assunto. “Isso ele não responde”, criticou Dilma, citando números do governo Lula. O candidato do PSDB não falou suas propostas para a área se eleito, mas que afirmou gerou empregos quando foi ministro da Saúde de Fernando Henrique Cardoso e que reverterá a baixa taxa de investimentos no País, se eleito.



Nas considerações finais, Dilma citou novamente o Nordeste e disse que, se for eleita, continuará o que, segundo ela, o governo Lula já vem fazendo. “Nunca mais a região será tratada como de segunda categoria”, disse. Serra finalizou o debate afirmando que esta é uma decisão decisiva e que o povo brasileiro teve a oportunidade de comparar os candidatos. “Presidente será a Dilma ou eu. O [presidente] Lula não estará mais lá”, ressaltou o tucano.



O próximo e último debate entre os presidenciáveis será transmitido pela Rede Globo na sexta-feira, 29 de outubro, às 22h30 (horário de Brasília). Para os estados que não participam do horário de verão, como a Bahia, o debate é às 21h30.

