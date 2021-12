Denice se licencia da PM e vai a lançamento de programa do PT

Exonerada do comando da Ronda Maria da Penha, a major Denice Santiago também recebeu licença da Polícia Militar e já participa, no sábado, 14, do lançamento do Programa de Governo Participativo (PGP) do PT, legenda pela qual pretende disputar a prefeitura de Salvador.

Padrinho político da pré-candidatura de Denice, o governador Rui Costa (PT) também vai comparecer ao evento. A concessão da licença por interesse particular para a major foi publicada em boletim interno da Polícia Militar, ao qual a reportagem teve acesso.

A licença para tratar de interesse particular é concedida a policiais com mais de dez anos de efetivo serviço, pelo prazo de até três anos, sem remuneração e com prejuízo do cômputo do tempo de serviço.

Conforme o estatuto da Polícia Militar baiana, Denice passa à condição de agregada. Como antecipou A TARDE, a agora PM licenciada deve ser indicada como candidata do PT no próximo dia 21, em encontro de delegados do partido.

“Posso arriscar que estamos construindo uma maioria política interna. A maioria dos militantes, dos secretários petistas, deputados federais e estaduais apoiam a companheira Denice”, afirma Ivan Alex, ex-secretário nacional de movimentos populares do PT.

