Democrata Zé Ronaldo é reeleito com folga em Feira

O prefeito de Feira de Santana, 119 km de Salvador, José Ronaldo (DEM) confirmou a tendência das pesquisas e, com mais de 71% dos votos (212.408 votos válidos), se reelegeu no primeiro turno para mais quatro anos de mandato frente da segunda maior cidade do Estado da Bahia.



Em segundo lugar, também alinhado com as pesquisas, o deputado estadual Zé Neto (PT) recebeu 46.912 votos, conseguindo 15,71% do total, enquanto Zé Ronaldo obteve 71,12% dos votos válidos. A abstenção foi de 17,10%, somando 67.971 eleitores faltosos.



Durante sua campanha José Ronaldo manteve a linha do discurso de que continuará "a boa gestão dos recursos públicos", sempre ressaltando a coesão que mantém com sua equipe e que o reflexo deste trabalho seria decisivo nas urnas.



A eleição, apesar dos ânimos acirrados em alguns locais de votação, transcorreu com tranquilidade pois domingo, 2, foi registrado apenas um termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por boca de urna no plantão da Polícia Civil da cidade.



Segundo maior colégio eleitoral da Bahia, o município tem 397.590 eleitores, dos quais, 38.197 votaram com o sistema biométrico. Dos 397 candidatos à Câmara, 21 foram eleitos.



