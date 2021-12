Democrata promete desenvolvimento de polo regional

Candidato pelo DEM ao governo da Bahia, o ex-governador Paulo Souto defendeu na quarta-feira, 30, uma descentralização administrativa do estado, somada a esforços para ampliar os investimentos em polos regionais.



"Pretendo criar pilotos nas regiões oeste e extremo sul para melhorar a eficiência com relação ao acesso ao estado", prometeu o candidato durante encontro do Lide-Bahia (Grupo de Líderes Empresariais). As "unidades descentralizadoras", na definição do democrata, devem se repetir também em outras áreas, como segurança e saúde. "Sem transformar esses pilotos em espaços para políticos que perderam a eleição", frisou.



Souto fez um comparativo entre a última administração dele, entre 2003 e 2006, e o governo de Jaques Wagner (2007-2014). Segundo ele, seu sucessor não conseguiu desenvolver condições para aumentar a competitividade do estado e colocou a Bahia em posições piores se comparado a outros.



"O PIB da Bahia sempre foi o 6º do Brasil e se falava até em ultrapassar o PIB do Paraná. Em 2012, a Bahia chegou ao 8º lugar, atrás de Santa Catarina e de Brasília", atacou o candidato.



Com um público bem específico, Souto citou avaliações de questões de competitividade, das dificuldades de logística e de problemas de infraestrutura. "Eu não quero iludir ninguém. É uma situação muito complicada", afirmou o candidato, criticando o que ele definiu como "desequilíbrio de contas".



"Não sou capaz de dizer que vou recuperar as finanças rapidamente. Gostaria de ser surpreendido positivamente, pois não sei a real situação agora, mas não tenho essa esperança toda", criticou.



Programas



De acordo com o candidato, seu programa de governo será baseado em quatro eixos básicos: "reduzir desigualdades regionais, erradicar a pobreza, excelência da máquina pública e protagonismo político e econômico".



Apesar de não falar de alinhamento entre os governos federal e estadual, o candidato propôs a criação de um programa de desenvolvimento do semiárido, integrado com outros estados. Para Souto, setores como o agronegócio e a mineração devem ganhar especial atenção do próximo governador.



O candidato esteve acompanhado pelo vice, Joaci Góes (PSDB), e pelo prefeito de Salvador ACM Neto (DEM), que provocou o adversário. "São dois caminhos postos. Aqueles que trabalham desde o primeiro dia do governo e aqueles que trabalham nos meses que antecedem a eleição. Não queremos ouvir promessas repetidas desde 2006", atacou Neto.

